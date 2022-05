Christian Nodal aclara la razón de revelar los mensajes donde Belinda le pedía dinero

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION NOVEDADES. – El escándalo entre Christian Nodal y su ex Belinda no parece tener fin. Una vez más el cantante de regional mexicano defendió su honor y respondió a sus detractores, que lo acusan de ser el malo del cuento al ventilar los mensajes en que Beli le pedía dinero para arreglarse los dientes. “No se trata dinero”, escribió Nodal. “Se trata de que siguen y siguen tratando de afectar”.

Según el mexicano, el que su ex esté teniendo una carrera prometedora en España no ha servido de mucho para que lo dejen de difamar. “Ni siquiera el éxito les sirve para dejarme en paz”, siguió. “Solo faltaba este empujón que me dieron para que por fin decidiera qué hacer”.

El empujón al que se refiere el intérprete de “Ya no somos ni seremos” es el comentario que la madre de Belinda, Belinda Schüll, hizo en las redes sociales, en donde dejó entrever que Nodal se aprovechó de la fama de su hija y además aplaudió a un usuario que lo llamó “naco”.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mí”, aclaró molesto el cantante. “Cuando me cansé de dar se acabó todo”.

Hasta el día de hoy, Beli no ha dado señales de querer pelear en redes y tan solo ha dado a conocer a través de videos y fotos que está viviendo la vida loca en la Madre Patria.

