Mariotti afirma falta de obligatoriedad de debates dificulta fortalecimiento de cultura democrática 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, citó como una gran dificultad para el fortalecimiento de la cultura democrática, la no obligatoriedad de los debates entre aspirantes presidenciales en República Dominicana.

“Si los debates asumimos y entendemos que fomentan, que construyen, que levantan, fortalecen la cultura democrática, pero no tienen carácter de obligatoriedad, ¿para dónde vamos?, no nos engañemos”, comentó.

En ese sentido, el dirigente peledeísta se negó a la idea de que los partidos políticos puedan optar por no participar en los diálogos, argumentando que un “debate sin contrarréplica no es un verdadero debate”.

Contenidos relacionados No se ha encontrado ninguno

“La silla vacía no habla de políticas públicas, la silla vacía no dice nada, la silla vacía no le dice a un elector, esta es mi propuesta, cómpramela”, indicó.

Consciente de que los debates no cambian el curso de las elecciones, el secretario general del PLD persistió en que son vitales para el robustecimiento de la democracia, ya que son el escenario perfecto para que quienes aspiran a un mismo cargo de elección popular, puedan confrontar sus propuestas e ideas.

Según Mariotti los países en que se ha entronizado el debate como instructor de la democracia y conductor de la ciudadanía, cuentan con un órgano electoral que tiene las facultades de promoverlos y organizarlos.

Por tanto, consideró que si existiese la obligatoriedad, la Junta Central Electoral (JCE), es quien debería organizar la celebración de debates entre los aspirantes a la presidencia del país.

“Porque quien debe organizar los debates, si existiese la obligatoriedad en la ley, es la Junta Central Electoral (JCE), la que debe recoger los moderadores, es la Junta Central Electoral (JCE), quien debe diseñar el formato, es la Junta Central Electoral (JCE)”, insistió.

Mariotti realizó estas declaraciones al participar del panel «La importancia de los Debates Electorales para el Fortalecimiento de la Democracia», organizado por el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD).