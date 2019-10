Celebrarán cuarta edición del Ocaso Fashion Show en Santo Domingo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El próximo sábado 19 de octubre la ciudad de Santo Domingo será testigo de una gala espectacular, que promete actualizar y sorprender en materia de moda, con las nuevas tendencias en ropa deportiva, casual, trajes de baño y ropa íntima.

Bajo el eslogan “Just add water”, el productor Lowensky Natera presenta por cuarto año consecutivo, una nueva edición del evento más esperado, trendy y fashion del año, el Ocaso Fashion Show, que tendrá como escenario el prestigioso hotel capitalino Sheraton Santo Domingo. Diseñadores, bazar, modelos, influenciadores, blogueros, cocteles, photobooth, Dj Miss Gem, rifas y regalos para los presentes y muchas sorpresas más.

En esta oportunidad, serán Salamanca Concept Store, LTB Jeans, Celestial Íntimo, Ibelka Ulerio Sport, Rising Fit, Batu Wear, MC2 Saint Barth, Paul & Shark Yachting y Stiffany Lerebours, las firmas encargadas de marcar tendencia en un estilo que se ha convertido en el favorito de hombres y mujeres que desean verse bien, sentirse cómodos y llevar consigo lo mejor en calidad y diseño.

Una propuesta selecta, pertinente y necesaria para el país caribeño, que cuenta con un clima subtropical todo el año y que iniciará con un bazar desde las 2PM donde se podrán adquirir artículos, prendas y productos, para luego presentar los desfiles desde las 3PM dirigidos a los amantes de la moda.

Con el auspicio de Jeep, Pala Pizza, BRUGAL XV, Estética Carmela, Odontolux, Hotel Sheraton Santo Domingo, Miguel Torres Salón de Belleza, Kola Real, Cool Heaven, Natural Plus, Vagy Rejuvenation, Your Name, Gustazos, Several Solutions, Lo que me contó mi abuela, CarLab, Súper Canal 33, Lilin Studio, En Alas, Tu ta pa la foto Photobooth, Fufu Lala, Imprenta Latidos y Esthetic Studio.

Más información en la cuenta de instagran del evento @ocasofashionshow

