Castellanos: “El país no puede avanzar en el sector eléctrico si el Gobierno no invierte en la reducción de pérdidas”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El economista Bernardo Castellanos afirmó hoy que “el país no puede tener avances en el sector eléctrico si el Gobierno no invierte en la reducción de pérdidas”, y dijo que las autoridades deben asumir su responsabilidad como dueñas de las distribuidoras de electricidad.

Castellanos consideró que la situación se seguirá agravando como ha sucedido en el primer trimestre del presente año, tras destacar que las pérdidas han aumentado porque las inversiones en programas y proyectos para reducirlas se han caído dramáticamente alrededor de un 74%.

“Todo está peor y en nueve meses de este Gobierno, el sector eléctrico no ha hecho absolutamente nada, ni siquiera contadores para las distribuidoras. No hay medidas anunciadas porque las promesas de campaña no se han ejecutado y prometieron que iban a respetar la Ley de Electricidad y la están violando”, comentó.

Citó además, que contratos catalogados como ilegales ahora son justificados y se pretende hacer un traspaso indebido, sumado a que se había dicho que no se producirían aumentos de tarifa eléctrica cuando los gastos de las distribuidoras no fueran por lo menos el 10% de los ingresos, sin embargo, precisó que el gasto está en un 25% de los ingresos.

Dijo que tanto el ministro de Energía y Minas como el vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad están viendo la posibilidad de aumentar la tarifa.

Entrevistado en el programa Toque Final, que se transmite por Antena 7, el experto en energía eléctrica no ve en el corto plazo ninguna mejoría en los índices ni en las finanzas de las distribuidoras de electricidad, que equivalen a los índices y finanzas del sector eléctrico.

En tanto, definió como “ilegal e improcedente” la liquidación de las actividades operativas de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDEEE), supuestas a cumplirse a partir de este mes, porque a su entender hay aspectos legales que hay que analizar.

“La CDEEE en su estructura administrativa orgánica está regida por la Ley General de Electricidad y los Decretos 647-02 y 648-02 emitidos por el Poder Ejecutivo, en el primero se crea la figura del vicepresidente ejecutivo y del consejo de administración de la CDEEE. El decreto que manda la liquidación de la institución, emitido por el presente Gobierno, es el 342-20, en ningún momento elimina los Decreto 647-02 y 648-02, o sea que están vigentes”, añadió.

Sostuvo que el mandato explícito de ese decreto de la Comisión de Liquidación de la CDEEE no establece en ninguno de sus aspectos un cese de las operaciones comerciales, sino que el objetivo es la liquidación y esta elabora un reglamento donde se platean los procedimientos de misma y sugiere las modificaciones a las leyes, en este caso la Ley General de Electricidad.

Sobre los contratos que serán traspasados a las Empresas de Distribución de Electricidad (EDE), y que según el ministro Antonio Almonte no impactarán en las tarifas de los clientes, lo juzgó como “totalmente falso” porque en la actualidad “esos contratos están firmados por la CDEEE y no por las distribuidoras”.

“En consecuencia, el precio de energía que entra a la tarifa eléctrica es el precio actual que las distribuidoras compran a los generadores, pero la Ley General de Electricidad en su Artículo 110 dice que los contratos que tengan las distribuidoras con los generadores tienen que ser fruto de licitaciones públicas supervisadas por la Superintendencia de Electricidad, que regula el sector eléctrico”, señaló.

Aseguró que los contratos firmados por la CDEEE con estos generadores privados no cumplen con ese requisito de la Ley de Electricidad porque no fueron fruto de licitaciones, ni supervisados por la Superintendencia de Electricidad y por consecuencia el traspaso es ilegal porque viola el Artículo 10 de manera flagrante.

Sostuvo además, que habría una segunda ilegalidad en el intento de traspaso de esos contratos porque el mismo Artículo 110 plantea que las distribuidoras no pueden tener bajo contrato más del 80% de su demanda.

“Van a impactar negativamente a las distribuidoras en términos de que el costo de abastecimiento, el costo de los contratos de energía va a subir de manera significativa y eso va tener que ser traspasado a la tarifa”, agregó como colofón.-

