Caso de barbería abre “caja Pandora” en DNCD y confirma denuncia de práctica de sus agentes

POR FRANCIA VALDEZ Y FERNANDA PARRA

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Lo ocurrido el pasado viernes en una peluquería en Villa Vásquez en Montecristi, y que quedó captado por las cámaras colocadas en el interior del negocio, en cuyas imágenes se aprecia a agentes de las Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) aparentemente colocando sustancias narcóticas, abre “caja de pandora” y confirma denuncia de esa práctica de los miembros del organismo antinarcótico.

Por el hecho, que se hizo viral el pasado sábado, ya han sido suspendidos la fiscal Carmen Lisset Núñez (de manera temporal), quien supervisaba a los policías sospechosos de colocar la droga, así como a la dotación de la Policía de la localidad de Villa Vásquez, en Montecristi.

Este domingo tanto el joven que estaba en la barbería, simulando ser un cliente mientras los agentes realizaban la acción, como el padre de éste, ofrecieron detalles en sendos videos por separados, de que su hijo fue utilizado por los policías para que también penetrara parte de droga al negocio.

Jun Manuel Disla y su padre Kelvin César Disla, al hacer la denuncia, en el audiovisual a través de las redes sociales, dijeron temer por sus vidas o por la de algún otro de sus familiares.

Además responsabilizaron a los agentes de DNCD, a la fiscal Núñez y a otra persona solo identificada como “Mengañito”.

Joven explica cómo lo involucraron en “esa vuelta”

El joven Juan Manuel Disla explicó que fue abordado por un tal “Mengañito” y que éste le dijo que se subiera a un vehículo donde estaban la fiscal Lissette Núñez y los agentes de la DNCD, y que una vez en el acto le dieron 100 pesos para que fuera hacerse un corte de pelo y una caja de fósforos con dos tabacos de marihuana para que los colocara en la peluquería.

Aseguró que dentro del carro le dijeron que cuando ellos lleguen al establecimiento iban a colocar más sustancias prohibidas en los zafacones.

“Cuando me están recortando ellos se tiraron y yo suelto la caja (caja de fósforos) para que no me agarren con ella y ellos trataron de poner más en los zafacones”, narró Disla.

Añadió que el incidente de la barbería estaba planeado y que la fiscal Núñez es cómplice de todo lo que pasó en el lugar, por lo que la responsabilizó junto a los agentes de cualquier cosa que le pase a él y a su familia.

El allanamiento quedó grabado por las cámaras de seguridad de la peluquería, y se observa cómo los agentes “bajaron la guardia” tras enterarse que todo estaba siendo captado.

Padre del joven implicado

El señor Kelvin César Disla, padre del joven Juan Daniel Disla, corroboró la denuncia de su hijo de que fue utilizado por un individuo conocido sólo como “Mengañito”, por la fiscal Carmen Lisset Núñez y varios agentes de la DNCD, para colocar las porciones de drogas dentro de la barbería.

“Estoy aquí en estos momentos para explicarles algo que mi hijo, Daniel Disla, me acaba de confesar, donde él me dice a mí que fue usado por el tal Mengañito, la fiscal Lisset Núñez y la DNCD”, se escucha decir al hombre, durante una entrevista difundida por el abogado, Félix Portes.

Asimismo, indica que ofrece las declaraciones por el temor a lo que pueda pasarle a su vida, la de su hijo y demás familiares.

“Yo estoy dando estas declaraciones por el temor a mi vida a la de mi hijo y a la de mi familia, en dado caso, autoridades sepan que si a mí o mi familia o mi hijo nos pasa algo, que busquen a la fiscal, a los de la DNCD y a Mengañito que son los responsables de cualquier cosa que nos pueda pasar a nosotros”, concluye diciendo el señor César Disla.

Sobre el caso

Un peluquero denunció, a través de un video enviado a esta redacción, que agentes de la DNCD le pusieron sustancia controlada en su establecimiento.

A través del audiovisual, el afectado, aún sin identificar, también dice que los agentes penetraron al negocio sin la presencia de la fiscal Lissett Núñez, quien llegó minutos después de ya ellos estar dentro.

Los denunciantes aseguran que en la Fortaleza de San Fernando hay muchos jóvenes guardando prisión supuestamente porque los agentes le han puesto drogas en complicidad con la fiscal Núñez.

Denuncian reincidencia de la fiscal

Otoniel Gutiérrez Cruz, otro de los propietarios de la barbería, pidió al Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, destituir a la fiscal y a los agentes que presuntamente colocaron drogas en su negocio.

Gutiérrez Cruz manifestó que desde que la fiscal Lissette Núñez llegó al municipio de Villa Vásquez se han estado cometiendo ciertas irregularidades y que hay muchos jóvenes que se encuentran detenidos por que le han puesto sustancias prohibidas.

Denuncian cobro peaje de RD$100 semanales

Manifestó que no es la primera vez que intentan involucrarlo en asuntos de narcotráfico y que las autoridades saben dónde están los puntos de drogas, pero que no actúan en su contra debido a que cobran un peaje de 100 mil pesos semanales.

Suspensión fiscal

El Consejo Superior del Ministerio Público suspendió este domingo temporalmente de sus funciones a la fiscal Carmen Lisset Núñez, que supervisaba a los policías que están siendo investigados por presuntamente colocar droga en una peluquería de Villa Vásquez de Montecristi, el pasado viernes.

La fiscalizadora va a ser sometida a una “amplia investigación” sobre los hechos ocurridos en la peluquería de la localidad de Villa Vásquez, según un comunicado de la Procuraduría General de la República.

Presidente DNCD dice investigan incidente

El presidente de la DNCD, vicealmirante Félix Albuquerque Comprés, informó que la institución continúa las investigaciones en torno al video donde aparecen miembros de esa institución presuntamente implantando drogas en la barbería ya citada.

“Estamos analizando el video, ya suspendimos la dotación, eso en modo alguno infiere que sean culpables o responsables; sí había un acta de allanamiento y los pormenores se darán”, indicó Alburquerque Comprés.

El titular de la DNCD agregó que “estamos en un proceso de credibilidad y respeto ante la ciudadanía y no vamos a permitir que nada empañe la imagen que tiene la institución”.

Indicó además que si las investigaciones determinan que los agentes implantaron drogas en el establecimiento, serán desvinculados de la entidad.

