Candidato a diputado PQDC-DN plantea exonerar 100% pago de servicios básicos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El candidato a diputado por el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) y Juntos Podemos en el Circunscripción No. 3 del Distrito Nacional, Carlos Mieses, sugiere que el gobierno garantice el pago del 100% de los servicios de agua y electricidad durante la cuarentena de los dominicanos a los fines de reducir el impacto de la corona virus.

En ese sentido, Mieses consideró como oportunas las medidas asumidas por el presidente Medina, sin embargo indicó que deben ser complementadas con otras iniciativas, debido a que los ingresos de las familias dominicanas se han visto seriamente afectados con la pandemia global y que es preciso que el Estado asista a los dominicanos de escasos recursos y algunas micro-empresas que han experimentado grandes pérdidas económicas.

“El gobierno debe buscar un plan de contingencia donde pueda exonerar el pago de la tarifa eléctrica y el pago del agua potable, debido a que los ciudadanos confinados a estar en sus casas consumirán más agua y electricidad, en cambio si los ciudadanos no producen dinero por el peligro de contagio no tienen la capacidad de cubrir dicho gasto”, manifestó el dirigente político, quien además preside la Asociación Dominicana de Abogados Evangélicos, INC (ADOAE, INC).

La higiene es fundamental para controlar el virus y el agua es una de las bases fundamentales para conservar la salud de los ciudadanos en los hogares, sumado a la importancia que tiene para la gente el fluido eléctrico sin ningún costo durante la cuarentena y agregar nuevos beneficios para la población.

“El gobierno debe garantizar el agua exonerada de pago debido a las grandes pérdidas que han sufrido empleadores y empresas y con la entrada de Punta Catalina la energía debe ser gratuita durante los meses que dure esta situación de seguridad nacional” indico el jurista.

Enfatizó que pese a las buenas medidas del gobierno, las mimas se han quedado cortas en comparación a las asumidas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien suspendió por tres meses el pago de la cuota de energía eléctrica, agua, telefonía, internet y el servicio de cable, además de los pagos de préstamos, créditos hipotecarios y tarjetas de crédito, además el pago de las casas comerciales como las principales medidas para garantizar que las personas se queden en sus hogares.

En ese orden, el candidato a diputado por la coalición de partidos Juntos Podemos en la Circunscripción No. 3 del Distrito Nacional, hizo un llamado al presidente Medina de reconsiderar algunos aspectos económicos que beneficiarían grandemente a los dominicanos impedidos de producir en un tiempo de una crisis mundial y de salud pública.

Finalmente criticó la especulación creciente que han generado alzas en algunos insumos utilizados para evitar el contagio o la producción del corona virus como son las mascarillas, el alcohol para higiene personal y los jabones.

