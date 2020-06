Campeón mundial “La Avispa” Puello espera Félix Bautista cumpla promesa construirle casa a su madre

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -Desde el mes de agosto del 2019 el senador por la provincia de San Juan de la Maguana, Félix Bautista, se comprometió a construir una casa a la madre del campeón mundial del peso welter junior (140 lb), de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Alberto “La Avispa” Puello. El púgil espera pacientemente que Bautista le cumpla.

Han transcurrido diez meses desde que el senador sanjuanero realizara la promesa y justo este domingo, Día de las Madres, el campeón mundial de la AMB, Alberto Puello, le recuerda al legislador que empeñó su honor al ofrecerle al boxeador la vivienda para su progenitora.

“La Avispa” Puello, compueblano del senador Bautista, recordó que el legislador fue de los pocos funcionarios que lo felicitó tras coronarse campeón mundial en el país y que además mostró preocupación por las precarias condiciones de vida de su madre.

“Cuando me alcé con la corona la primera persona que se me acercó para felicitarme y brindarme su ayuda fue nuestra sindico Hanoi Sánchez, quien me recibió y abrió las puertas de su hogar para contactarme con el senador de San Juan de la Maguana, Félix Bautista, quien también me felicitó y fue más lejos visitó la humilde casita de mi madre y se comprometió con construirle una nueva donde pudieran vivir mejor”, dijo Puello mediante un despacho de prensa de la empresa Shuan Boxing, que lidera Bélgica Peña.

Aprovechó para recordarle al exitoso senador de su palabra empeñada y que justo este domingo Día de las Madres es ideal para que la honre:“Que nos diga algo al respecto por favor”.

Su apodera Peña, presidenta de Shuan Boxing, dijo que el senador Félix Bautista dio seguridad de que construiría un techo a la madre de Puello y que el tiempo está pasando y no se ha cumplido con los compromisos realizado.

“Espero que el alto legislador sanjuanero cumpla con lo prometido, que aquello no sea una acción mediática realizada por el político, espero que eso no sea así pues esta familia necesita que cumpla con lo ofrecido”, acotó la empresaria boxística.

Alberto Puello se proclamó campeón mundial el 27 de julio 2019 al derrotar por decisión unánime al también dominicano nacionalizado español Jonathan Alonso, en un combate celebrado en el Coliseo Carlos “Teo” Cruz.

En la actualidad “La Avispa” Puello campeón mundial 140 libras, tiene pendiente realizar la primera defensa este año ante el ex dos veces campeón mundial Ramsés Bartelemy, pero la misma fue pospuesta por la pandemia del COVID-19 que afecta al mundo.

El pugilista de 25 años de edad se mantiene invicto en el boxeo profesional con récord de 17 victorias y nueve nocauts.

