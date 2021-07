Camacho reitera su respaldo a los dominicanos ‘Mini PacMan’ Rosa y la ‘Avispa’ Puello

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ministro de Deportes, Francisco Camacho, reafirmó este viernes el apoyo de su institución a la cartelera de boxeo profesional en la cual el dominicano Erick ‘Mini PacMan’ Rosa buscará la corona del peso mínimo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), mientras su compatriota, Alberto ‘Avispa’ Puello, defenderá la corona súper ligero de ese mismo organismo.

El funcionario, asimismo, agradeció al ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, por brindar su respaldo a la velada en cuanto a los protocolos de bioseguridad del programa boxístico a celebrarse el miércoles 21 de julio en el Pabellón de Voleibol Ricardo ‘Gioriver’ Arias, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

“El miércoles pasado el presidente Luis Abinader anunció un aumento histórico de un 24 por ciento al salario mínimo del sector privado; este jueves dimos a conocer los incentivos económicos de 12 millones, ocho y seis millones a los atletas que logren medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio, y ahora anunciamos una cartelera histórica donde dos dominicanos pelearán por títulos mundiales”, enfatizó el ministro.

En rueda de prensa celebrada en el Ministerio de Deportes, Camacho auguró éxitos a ‘Mini-Pacman’ Rosa, así como a la ‘Avispa’ Puello ante los compromisos que tienen de frente.

“Desde nuestra llegada al ministerio hemos tratado de cumplir las instrucciones del presidente Luis Abinader, de apoyar a cada uno de nuestros atletas, federaciones y todos los eventos deportivos. Sé que el ‘Mini-PacMan’ seguirá poniendo en alto la bandera de la República Dominicana y siempre tendrá nuestro respaldo”, afirmó Camacho.

‘Mini PacMan’ Rosa buscará convertirse en el primer boxeador en América y el cuarto en el mundo en alcanzar un título mundial con menos de cinco peleas profesionales.

‘Mini PacMan invita al presidente

El pugilista ‘Mini PacMan’, doble campeón latinoamericano de la (AMB) y del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), se declaró súper preparado para el combate contra el peruano Ricardo Astuvilca e invitó al presidente Luis Abinader para que acuda a la cartelera junto a la primera dama, Raquel Arbaje, para una vez conquiste el cetro, entregarle el cinturón.

“Le garantizo al pueblo dominicano que seré su próximo campeón mundial, no se preocupen, porque yo no lo estoy”, dijo Rosa.

Expresó que su rival, Astuvilca (21-0), es un boxeador que ostentó el título gold que avala la AMB y tiene un récord impresionante, “pero me estoy preparando muy bien para que el título se quede en casa y ganarlo delante de mi gente”.

Agradeció el respaldo que ha dado el ministro de Deportes, Francisco Camacho, no solo a la disciplina del boxeo, sino a los demás deportes.

La ‘Avispa’ Puello defenderá su título interino de las 140 libras ante el mexicano Jesús Antonio Rubio.

Donarán 700 boletas

La presidenta de la promotora Shuan Boxing Bélgica Peña dio a conocer que la empresa donará 700 boletas para presenciar la cartelera como incentivo a las personas que en lo adelante acudan al Pabellón de Esgrima del Centro Olímpico a vacunarse contra la covid-19.

Peña aseguró que la República Dominicana vivirá momentos históricos en la velada del miércoles venidero, con uno de sus boxeadores en búsqueda de un título mundial y el otro defendiendo su corona universal.

Para el lunes a las 11:00 de la mañana está programa una rueda de prensa en el Pabellón de la Fama para presentar a los boxeadores dominicanos y extranjeros que intervendrán en el cartel del miércoles, en el que se presentarán 10 combates.

