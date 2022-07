Cali Baby: La latina que busca “Apagar la luz” con su pegajosa música

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La joven cantante de pop urbano Cali Baby, llega a no ser una más del montón, sino que busca empoderarse del mundo de la música con sus pegajosos ritmos e infinitos colores que demuestran lo mejor de sus raíces latinas.

Es por esa razón, que se une junto al productor e intérprete dominicano Brasa y trae al mercado musical su nuevo sencillo “Apaga la luz”.

Esta joven que nació en Los Ángeles, California, pero de padres salvadoreños ha podido destacarse en la música con una mezcla de sabor latino que la hace ser una de las mujeres del género que está trabajando por plasmar su sello y estilo.

Su nombre artístico, “Cali”, se denomina de su natal California, y con esto quería hacer una fusión de sus orígenes latinos, pero también el lugar donde fue alumbrada.

“Estoy muy orgullosa, en primer lugar, porque me encanta la cultura hispana. Somos gentes muy trabajadoras, de principios, valores, la comida, para mi es lo mejor”, resaltó la joven cantante en una conversación con este medio.

Desde pequeña siempre tuvo inquietudes por la música, porque siempre fue inquieta y preparaba su casa como escenarios para cantar a sus familiares, usando como micrófono hasta los controles de los televisores de su hogar, hasta que su madre decidió prepararla en la música.

“Mi mamá me llevó a una escuela, ya que no entonaba y de ahí me empecé desarrollar profesionalmente en una escuelita de niños y siempre he dicho que voy a hacer cantante”, aseveró Cali Baby.

Cuando tenía 10 años junto a sus demás compañeras, hicieron una agrupación, que la llevo a cantar a muchos escenarios y conocer a personas influyentes alrededor de Los Ángeles, llevándola a ser reconocida en su comunidad.

“Nosotras fuimos firmadas por Sony Records, dándonos un plus en nuestra carrera, un logro más de lo que había querido. Entonces, empezamos a trabajar con ellos y al tiempo el grupo se desintegra”, añadió.

Tras esta separación, Cali Baby tomó la oportunidad para tirar hacia delante como solista, de ahí empezó su carrera, hasta el momento tiene un sencillo en inglés, y se ha montado en la onda urbana ya que buscaba estar haciendo algo como esto.

Promociona “Apaga la luz”

La cantante de pop urbano Cali Baby, presentó “Apaga la luz”, un tema que grabó con el productor e intérprete dominicano Brasa, co-escritor de canciones de figuras como Prince Royce, J Balvin, Bad Bunny, Yandel y Anitta, entre muchos otros.

El video de la canción, cuyo rodaje tuvo lugar en Colombia, con la participación de agentes especiales de la policía de ese país suramericano, está estructurado como una alegoría a las películas de acción de Hollywood.

La artista estuvo recientemente en Santo Domingo, República Dominicana, realizando una gira por distintos medios de comunicación y grabando el video de su próximo single.

Cali Baby, quien además es actriz, nació en Los Ángeles, de padres salvadoreños. Inició su andar en la música a los seis años de edad, y ha presentado en el pasado temas como “Qué rico”, “Imborrable” y “Loca”, en las que su particular estilo urbano y tropical se deja sentir.

Junto a otras niñas, Carmen Karolyn Batres, su nombre real, formó en 2005 el grupo “Las Guanaquitas”, que tuvo participación en distintos festivales de Estados Unidos, y en 2008 se presentaron por primera vez en “La patadita de Univisión”, en el canal 34 de Los Ángeles.

