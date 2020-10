“Calentura vaginal” y droga, lo que promueven dos urbanos en su nuevo tema “Desacato Escolar”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- “Desacato escolar”, el tema más reciente del exponente urbano conocido como “Yomel El Meloso”, junto a la rapera “Tokischa”, ha generado una ola de rechazo y juicios morales en la opinión pública por la vulgaridad de su lírica que cuenta de “calentura vaginal” y consumo de estupefacientes, acompañada de un video que pinta la realidad de las ecuelas públicas en República Dominicana.

Según pudo confirmar El Nuevo Diario, la artista puertoplateña fue arrestada ayer domingo por las autoridades en un estudio de grabación, por ser ella la autora del tema.

En el audiovisual, producido por Raymi Paulus, la canción viene acompañada de una ambientación escolar, donde los “estudiantes” desacatados bailan de manera explícita, mientras consumen algo que parece ser marihuana.

“Soy una nena rebelde, me botan de la escuela porque quemo de la verde; encima de la profe, me fajé con el conserje, la directora no me quiere porque en el patio armé una orgía en el recreo con toa la menores”, dice parte de una estrofa de la pieza musical.

“Desacato escolar, dónde está a verdadera calentura vaginal”, pone el coro de Yomel junto a Tokischa, quien alegó en una entrevista reciente que su crianza humilde y restrictiva la hace ser “una feroz intérprete que reivindica el anti-género y las normas establecidas”.

Esta no es la primera ocasión en la que artistas dominicanos han promovido el consumo de drogas y el sexo desenfrenado, ya que desde los inicios del género urbano en el país esto ha generado innumerables debates en distintos estratos sociales del país.

Artistas locales de renombre como Químico Ultrameca, Tokischa, El Boke, Rochy RD y El Lapiz, son parte de los urbanos que también han aparecido en sus videos consumiendo marihuana o con letras lascivas a la moralidad social.

Estos exponentes hacen caso omiso a la Ley No. 50-88, de fecha 12 de mayo de 1985, que regula la importación, fabricación, venta, distribución y uso de drogas narcóticas en la República Dominicana.

Las letras, vestimenta, uso de narcóticos, armas de fuego y desobediencia a las autoridades, son parte de los emblemas que caracterizan las imágenes que se muestran en dichas producciones musicales.

Muchos de los exponentes tildan sus canciones de “experiencias de la calle o del barrio”, por lo cual entienden que llevar una forma cruda y poco depurada de sus letras, les hará llevar un mensaje más directo a la población sobre el por qué se muestran con cierto grado de soberbia ante la sociedad.

Igualmente, estos han utilizado el cliché de “exclusión social” a modo de buscar una alternativa en la música urbana, para poder escalar social y económicamente, al no poder optar por una posición laboral competente, o en su defecto carecer de las habilidades técnicas requeridas.

“Nunca me dieron la oportunidad, tuve que trabajar desde pequeño, yo vengo del barrio, soy pobre, es lo único que pude hacer para salir del bloque”, son las típicas frases con las que muchos urbanos se expresan sobre por qué se inclinan a este tipo de música.

En otros casos, muchos urbanos han podido alcanzar grandes posiciones a nivel social pudiendo alcanzar premiaciones internacionales de renombre, teniendo en cuenta que estos también han surgido de barrios y han tenido las mismas carencias sociales como cualquier otro.