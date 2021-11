(VIDEO) Bulls, con DeRozan y LaVine, arrollan en el cuarto periodo a Nets

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO, EE.UU.- El alero DeMar DeRozan aportó 28 puntos, el escolta Zach LaVine llegó a los 24 y los Chicago Bulls destacaron en el último cuarto al conseguir 42 tantos que les aseguraron este lunes la victoria por 118-95 ante los Brooklyn Nets., informaron este martes medios deportivos.

El escolta novato Ayo Dosumnu, que salió de reserva, anotó 15 puntos y jugó un papel clave en la racha final encestadora de los Bulls que volvieron al camino del triunfo tras haber perdido dos partidos consecutivos.

Mientras que el pívot suizo montenegrino Nikola Vucevic acabó como el mejor de los Bulls en el juego interior al conseguir un doble-doble de 11 puntos, 13 rebotes y 5 asistencias que ayudaron al triunfo de Chicago.

The #Bulls fought as they know how to do this year, until they managed to get rid of the #Nets. KD numbers (38/10) weren't enough to stop the Bulls' collective effort. LaVine (24) and DeRozan (28).

pic.twitter.com/cjwYSJG5NP

— Scoreboard (@scoreboardUS) November 9, 2021