Bridges defiende a su ex entrenador de derrota de Suns: «Monty no era el problema»

EL NUEVO DIARIO, PHOENIX.- El despido de Monty Williams fue la primera decisión que Phoenix tomó tras caer por 4-2 ante Denver en las semifinales de conferencia. La franquicia claramente señaló al técnico tras la debacle del Game 6, en el que se fueron al descanso perdiendo por 30 puntos, pero no todo el mundo parece tener tan claro que la responsabilidad fuera enteramente suya. Uno de los hombres a los que entrenó este curso, Mikal Bridges, ha querido salir en su defensa, afirmando que no cree que el problema del equipo estuviera en el banquillo.

«Lo superará. Sabe que es un pedazo de entrenador y sabe qué es lo que ha pasado. Personalmente, creo que Monty no era el problema, ¿pero qué sabré yo?» afirmó el ex de los Suns cuando se le preguntó sobre el despido durante su aparición en The Pivot Podcast. «Él no es el problema y ahora va a poder estar genial en algún otro sitio. Tendrá otra oportunidad y las cosas le irán bien».

Bridges salió de la franquicia en el traspaso que supuso la llegada de Kevin Durant a Arizona, de modo que aunque no estuvo allí en los últimos meses, sí debería conocer lo suficiente sobre las dinámicas del equipo como para saber cuánta responsabilidad tuvo Williams en lo ocurrido. No obstante, evitó apuntar a nadie en particular, conformándose con defender al que fue su técnico durante tres temporadas y media.

Mikal también habló acerca de las diferencias entre la serie ante Denver que él disputó en 2021, que se saldó con una cómodo victoria de los Suns, y la de este año. Diferencias que, según comenta, giran alrededor de la evolución de Nikola Jokic.

«Parte de nuestro plan aquel año consistía en dejarle anotar porque sabíamos que él estaba más cómodo como pasador. Era una etapa en la que dejaba pasar tiros abiertos para buscar a compañeros en las esquinas, y no se sentía cómodo intentando anotar en cada posesión sin involucrar a sus compañeros. Ahora, si le defiendes sin ayudas, te va a ir a buscar en cada ataque y va a hacer un 14/16 en tiros en la pintura. Ha adquirido esa dinámica en la que, si buscas que se ejerza más de anotador, te va a meter una canasta en cada ataque».

