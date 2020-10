Botello elogia el apoyo de sectores deportivos al llamado a vistas públicas de la Ley General de Deportes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comisión especial, para el estudio del proyecto de ley que modifica la Ley General de Deportes, realizó este viernes una jornada de vistas públicas, a fin de escuchar el sentir de los diferentes sectores sobre la iniciativa.

El presidente de la comisión, Pedro Botello, elogió el apoyo de los sectores deportivos al llamado a estas vistas públicas, donde acudieron representantes de movimientos locales, regionales, nacionales y de ultramar, federados, miembros de la crónica deportiva, así como funcionarios deportivos.

“Quiero recalcar que esta legislatura termina en enero, de igual forma el proyecto perime, ya que tendrá dos legislaturas, por lo que tenemos el tiempo encima. No queremos hacer un trabajo al vapor, ni queremos festinar la propuesta, pero si queremos y tenemos la voluntad, de revisar todas las propuestas recibidas por ustedes”, sostuvo.

Dentro de las propuestas de modificación y opiniones externadas, estuvo la de Radhamés Espinal, presidente de la Fundación Para el Desarrollo de la República Dominicana, quien consideró que se necesita al liderazgo deportivo para poder aprobar la Ley.

Eden Carvajal, coordinador nacional del Consejo Nacional de Discapacidad, pidió que se contemple el fondo para el desarrollo a atleta con discapacidad, ya que los atletas discapacitados, tienen dificultad para desarrollarse. “En cada eventos hay problemas para poder participar ya que no se sabe de dónde saldrán los fondos, solo se menciona a los discapacitados el veintitrés de septiembre, día del atleta con discapacidad, pero solo ese día, dijo.

Sostuvo que en la nueva norma debe estar contemplado el desarrollo del atleta con discapacidad, “ustedes deben acoger esto a fin de que puedan desarrollarse y el deporte paralímpico sea inclusivo”, dijo.

También opinó el exsecretario de Deportes, Felipe -Jey- Payano, quien estimó que esa ley hace tiempo debió estar en mano de los deportistas dominicanos. Pidió, en ese sentido, “olvidar lo que no se hizo en el pasado y avocarse al futuro”, por lo que aposto al trabajo de los legisladores a fin de que la modificación sea aprobada.

Solicitó a los legisladores tener presente el aspecto social y humano, ya que no se puede hablar de deporte si esos factores no están garantizados.

“Debe garantizarse la salud, la educación, el medio para que ese deportista pueda desarrollarse y tener las condiciones para ser un gran representante del país, si no se hace eso, entonces lamentablemente no estamos haciendo nada”, sostuvo.

Dijo que todas las políticas deben enfocarse primero en los deportistas, ya que ellos son el eje fundamental, por lo cual debe garantizársele el presente y el futuro.

Asimismo hizo uso de la palabra el deportista Gabriel Mercedes, quien abogó para que los deportistas sean incluidos en los debates.

“He sido participe de que el desarrollo deportivo cambia las vidas de las personas y nosotros como jóvenes, podemos aportar más allá de la cancha la Ley de deporte en su artículo 6, dice que es de interés el deporte nacional de gran rendimiento, si es así, porque nosotros los atletas de alto rendimiento no formamos parte de las comisiones, a fin de escuchar nuestras ideas”, manifestó.

Dijo que si lo que se busca es una ley de inclusión, debe incluirse a los atletas de alto rendimientos, “diputados hagan que los atletas seamos vistos más allá de nuestros logros deportivos y que seamos escuchados y que seamos más que ejemplo a la sociedad, en cuanto a nuestro talento”, finalizo.

En el encuentro de más de 5 horas, donde los congresistas escucharon las opiniones y las sugerencias de más de 40 exponentes, estuvieron presentes diputados de las diferentes bancadas, representantes de clubes, asociaciones deportivas, ligas, deportistas y público aficionado al deporte.

El presidente del Comité Olímpico Dominicano, Luisín Mejía estuvo en el encuentro y dijo que en términos generales está complacido con el proyecto de ley.

La mesa principal estuvieron presentes además de Botello, la vicepresidenta, Olfany Méndez, el proponente del proyecto Jesús Martínez Alberti, Juan Carlos Echavarría, Ignacio Matos, Ramón María Ceballo, Mateo Evangelista Espaillat, Llanelis Matos Cuevas y Rafael Cuevas Jiménez.

Sobre la Ley de Deportes

El proyecto de Ley de la autoría de Jesús Martínez Alberty, señala que la actual Ley General de Deportes, 356-05, del 30 de agosto de 2005, ha sido de difícil ejecución debido a ciertas fallas jurídicas y conceptuales graves en sus disposiciones actuales y que además, no contribuyen a alcanzar el consenso requerido entre los diversos sectores deportivos del país para su efectiva aplicación. La ley vigente limita ciertas atribuciones del Estado en materia deportiva, lo cual afecta las políticas públicas del Poder Ejecutivo, siendo este el principal organismo responsable de la organización, planificación y ejecución de las mismas.

La propuesta de modificación obedece al interés de conformar una norma legal coherente, actualizada y que responda a los requerimientos de la comunidad deportiva nacional.

La Ley tiene por objeto establecer los principios rectores del deporte, la educación física y la recreación. Se consagra que su práctica estará orientada esencialmente a la formación integral de los ciudadanos, a fin de contribuir al bienestar social del país.

Asimismo, declara de interés nacional el fomento, promoción, desarrollo y práctica del deporte, la educación física y la recreación en toda la geografía nacional, así como también el mantenimiento, la protección y la construcción de las infraestructuras aplicadas para esos fines, lo cual se hará, de ser necesario, con el concurso y participación de las organizaciones del sector privado.

Del mismo modo la iniciativa en estudio, crea el Consejo Nacional de Estrategia Deportiva (CONED) como el órgano consultivo, asesor y de apoyo técnico para la planificación de la actividad físico- deportivo nacional.

Este estará integrado por el ministro de Deportes y Recreación, quien lo presidirá; el viceministro técnico del Ministerio de Deportes y Recreación; el ministro de Educación; el ministro de Salud Pública y Asistencia Social; el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones; el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología; el presidente del Comité Olímpico Dominicano; el ministro de la Juventud; el presidente del Círculo Deportivo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; un representante de las federaciones deportivas nacionales, el cual será designado por el Poder Ejecutivo a partir de una terna presentada por el Comité Olímpico Dominicano; un representante de los entrenadores deportivos, designado por el Poder Ejecutivo; el presidente del comité paralímpico dominicano; el director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI); un representante de los clubes organizados del país, escogido por la Federación Nacional de Clubes; un representante de las uniones deportivas del país, el cual será escogido por ellas mismas de una terna que presente la organización nacional que las agrupa.