Bonifacio impone su nombre en la historia del Round Robin

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Con un triple remolcador de dos carreras en su segundo turno del partido, el capitán Emilio Bonifacio empató con Luis Polonia (14) con la marca histórica de triples en Round Robin Semifinal en la historia de la Liga Invernal Dominicana.



Para Bonifacio fue su segunda noche consecutiva de múltiples hits, mismas en las que superó a Miguel Tejada y Tony Batista en el tercer puesto en hits de todos los tiempos en la etapa Round Robin Semifinal.



«Me siento supercontento, no estoy atento a esos números, me concentro en hacer el trabajo para ayudar a la causa. Pero ya que están ahí son bien recibidos. Estar al lado de todos los hits de Luis Polonia sobre todo en Round Robin que es donde la gente dice que los números cuentan me hace sentir agradecido», expresó el jardinero azul.



Bonifacio valoró el récord de 3-1 con el que los Tigres llegan al 2024 y el trabajo de los jugadores adquiridos en el Draft de Reingreso.



«Es bueno terminar el año en esta posición, pero todavía no hemos logrado el segundo paso que es la meta de pasar a la final. Hay que seguir enfocados juego a juego que es el objetivo de nosotros», señaló.



«En el Draft hubo muchas críticas de por qué no tomamos otros jugadores, creo que seleccionamos lo que necesitábamos. No necesariamente tienes que tomar lo mejor disponible. En cuanto a la integración de ellos es fácil, saben la importancia de jugar en el Licey, se han adaptado bien. Creo que por el hecho de ser veteranos se les hace más fácil adaptarse acá que al final es el mismo juego» agregó.



Gilbert Gómez



Por su lado, el joven dirigente de 31 años, Gilbert Gómez, destacó la clave de la segunda victoria del Round Robin ante los Gigantes del Cibao.



«Siempre es bueno cuando puedes irte a la pausa con algo positivo, pudimos ganar el partido con una ofensiva que despertó y enseñó la capacidad que tiene”, expresó el capataz.



Jorge Alfaro fue el receptor del partido, siendo la primera vez que se sienta detrás del plato bajo las riendas de Gómez.



«Alfaro es un cátcher de Grandes Ligas, tiene bastantes juegos en dicha posición en MLB y Liga Menor, confiamos plenamente en que es una opción sólida detrás del plato. Su brazo fue de los mejores en Estados Unidos. No es secreto que no está pasando un buen momento ofensivo, pero confiamos en que en cualquier momento puede hacer click y llegar al punto donde queremos», manifestó.



Gómez destacó la forma física de Starlin Castro tras ser cuestionado sobre su condición luego de ser diagnosticado con un desgarro grado II en el bíceps femoral izquierdo hace más de un mes. Además, valoró la profundidad del equipo y señaló la necesidad de cambiar la alineación dependiendo el enfrentamiento de cada partido.



«Starlin está en condiciones perfectas para jugar béisbol. Ha jugado tres partidos consecutivos a la defensa y lo hizo de manera sólida. Está al 100 % y listo para cualquier situación que entendamos», explicó.



«Día a día analizamos lo que está pasando y cuál es el mejor match para el partido siguiente. Desde que acaba un partido, comenzamos a ver quién es el abridor del equipo contrario, cuales son las piezas que pueden ayudar a hacer daño y las piezas son movibles. Por eso en este momento tenemos gran profundidad, Gustavo no estuvo estos últimos dos días con nosotros y aun así tuvimos opciones sólidas», concluyó.

