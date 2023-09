Bill Wall y Andrés Terrero creen país debe integrarse al mundo como un interesante ente de inversión 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Bill Wall y Andrés Terrero, asesor financiero y contador público respectivamente, destacaron el beneficio que representa para la República Dominicana tener una bolsa de valores que oferte acciones con riesgos calculados, y estimaron que es tiempo de que el país empiece a integrarse al mundo como algo más que un destino turístico o exportador de productos agrícolas, sino también como un interesante ente de inversión.

El asesor financiero Bill Wall manifestó que República Dominicana tiene una estabilidad económica muy aceptable para la región, incluso, superior a muchos países, y necesita de un mercado de acciones para que los beneficios de las empresas establecidas en el territorio nacional no solo caigan en manos extranjeras.

“Las empresas dominicanas, algunas que hemos tenido como icono aquí, por una falta de un mercado de acciones han sido compradas por empresas extranjeras a las que no se les quitan los méritos de haberlas comprado, pero ya no son dominicanas, las decisiones no se toman por una mayoría de dominicanos, sino de acuerdo a los interese de las grandes multinacionales”, expuso.

Wall y Terrero hablaron sobre el tema en el programa “Síntesis con Michael Hazim”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

El asesor financiero manifestó que en la medida en que se siga fomentando los instrumentos financieros de inversión en las empresas dominicanas habrá un cambio total en la economía del país, ya que las compañías serán más competitivas y por consiguiente, obtendrán igualmente beneficios.

“El mundo ha cambiado, el mundo ya no es el de antes, hoy es un mundo virtual, con otras dimensiones y el país requiere pensar no solamente en donde estamos hoy, si no donde debemos estar, el mercado de valores es un mercado que piensa en el futuro, tú te estableces un objetivo, unas expectativas cuando tú inviertes para obtener un beneficio a futuro”, expresó.

De su lado, el contador Andrés Terrero resaltó que República Dominicana es un país ubicado en un punto estratégico de la región, y el tener abierta una bolsa de valores para ofertar acciones con riesgos calculados, y que además con credibilidad, es una gran ventaja.

“La transformación como país es fundamental, la credibilidad es básica, sobre todo la transparencia, de que real y efectivamente tú puedas ver que los números de una empresa se pueda ver y se pueda creer en ellos”, sumó.

Estimó que ahora, ya que una empresa dominicana inició la oferta pública de acciones en el país, las entidades reguladoras deben seguir fortaleciendo aún más sus controles para que los inversionistas locales y extranjeros sigan teniendo confianza en estos instrumentos financieros.

“Las entidades reguladoras sigan fortaleciendo sus controles para que haya credibilidad y yo creo que en todos los actores, incluyendo los puestos de bolsa por ejemplo, que cada vez sean más fuertes los controles, aunque la gente lo vea como un contrasentido”, expresó.