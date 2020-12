“Berlinesa es una delincuente sin pausa”, dijo el abogado de Yokasta Guzmán en defensa de la exdirectora de Compras

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Carlos Balcácer, el abogado de la exdirectora general de Contrataciones Públicas, Yokasta Guzmán, afirmó este jueves que la extitular del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), Berlinesa Franco, quien está siendo interrogada por la Procuraduría Especializada en Persecución a la Corrupción (Pepca) por presuntos actos de corrupción, es una delincuente.

“Esta es una delincuente sin pausa. Esta señora, que nada más hay que ver cómo aumentó su patrimonio en la declaración jurada que hace cuando se lanza del Titanic, incorregible, se cree que va a confundir a la Procuraduría tratando de enlodar a esta señora (Yokasta Guzmán)”, expresó Balcácer.

El jurista reaccionó molesto porque Franco habría mentido durante su interrogatorio en la Pepca, destacando que la exfuncionaria no que no reveló fue el mensaje remitido a Guzmán tras reportarle las anomalías que cometería el Inaipi en una licitación.

“Ahora, lo que no le dijo Berlinesa a Yeni Berenice y a Wilson Camacho, fue este correo que ella le envió a Yokasta Guzmán el día 06 de abril. Esto es penoso. Ella, desmemoriada, le dice aquí, ese correo que me enviaste me afectó mucho, porque sentí que era la oposición que me estuviera juzgando y no parte del Gobierno”, manifestó el abogado durante una rueda de prensa en su residencia del Distrito Nacional.

Agregó que “lo que me llama poderosamente la atención, y por eso le quiero pedir a Miriam Concepción Germán Brito si ella puede mañana participar en esta entrevista que le harán a esta señora, o por lo menos que le lleven el informe de esa declaración de ella, porque me llama poderosamente la atención que están soslayando la situación, la conducta de latrocinio que dejó Berlinesa Franco en su paso por el Inaipi”.

Barcácel dijo que el error del expresidente Danilo Medina fue que el 02 de abril del 2020 incluyó al Inaipi, Comedores Económicos y el Plan social de la Presidencia, para que participaran en los procesos de licitación para la adquisición de productos suministrado en la pandemia y que originalmente solo se lo permitía a Salud Pública.

“Y es ahí donde ella se percata, no los errores o irregularidades, que es una palabra que le gusta mucho a Berlinesa que le mencione, sino de las tropelías intencionales que ella estaba cometiendo”, expresó Balcácer, antes de agregar que “eso es que ella se lanza del Titanic, antes de que estalle la caldera, porque a ella la mandaron a renunciar”.

“Y qué ocurre cuando ella se va, que ella entiende que se va a quedar debajo del agua y que la población no la está mirando, le dice a Yeni Berenice Reinoso que esta señora (Yokasta Guzmán), más seria que ella y toda su familia, una señora responsable, con una familia, con una abogada, con un esposo científico que estudio en Rusia”, continuó diciendo el jurista.

Reveló que cuando Guzmán le envió el correo al señor Juan López, encargado de Compras del Inaipi, este de inmediato dijo que había que parar la licitación “porque ni siquiera se estaban poniendo los precios ni la calidad de los productos”.

Dijo que parte de la anomalía consistió en admitir un solo oferente en el proceso, lo que hizo que Pablo Cabrera hiciera la denuncia en un programa de televisión.

Yokasta Guzmán

Previo a las declaraciones del abogado, Guzmán reveló que estuvo en conversación con el Inaipi, vía correo electrónico, donde se le especifica a la señora Berlinesa Franco que debe justificar y sustentar cómo se determinó el monto del precio fijo establecido para realizar la licitación en debate, un correo del 30 de marzo, donde ellos cada kit lo fijaron en un monto especifico.

Sostuvo que eran 40 mil kits por cien millones de pesos.

Además de eso se reitera que, en atención al criterio de la gestión operativa, que consiste que las instituciones son responsables de la ejecución de sus procedimientos, desde la planificación hasta el cierre, es responsabilidad del Inaipi verificar que los documentos del expediente administrativo cumplan con lo establecido en la normativa, agregó Guzmán.

Guzmán añadió que el día 6 de abril se envía otro correo, cuando ya habían subido el pliego, “y se le dice específicamente que no inscribieron los servicios accesorios a la compra, que no se incluyó la modalidad de evaluación técnica y los criterios a ser utilizados y otra serie de recomendaciones para que ellos coordinaran”.

“Tampoco se establecía cómo se iba a determinar la calidad de los bienes que se estaban comprando. Eso está en correo, remitido desde la Dirección General de Contrataciones Públicas”, argumentó la exfuncionaria.

No teme a la justicia

Por otro lado, Guzmán, quien está citada ante la PEPCA, afirmó que nunca ha estado ligada a actos de corrupción por lo que no preocupa ser interrogada por la justicia.

“En casi los 30 años que estado trabajando por la institucionalidad del país, he hecho mi labor limpiamente y viví de mi labor. Yo no tengo temor, no hay razón para tener miedo. No me preocupa ser procesada porque sé cómo he trabajado todos estos años. Ni estoy preocupada por las acusaciones en mi contra” dijo Guzmán.