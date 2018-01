Bautista y Paliza competirán por la presidencia del PRM; cierran inscripciones a cargos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Andrés Bautista y José Ignacio Paliza inscribieron sus candidaturas para la presidencia del Partido Revolucionario Moderno (PRM), cargos a escogerse en la Convención Ordinaria de dicha organización, el próximo 18 de febrero, mediante votación universal.

Bautista realizó su inscripción, ante la Comisión Nacional Organizadora de la Convención (CNO), a las 11:00 de la mañana, de este miércoles, último día previsto para cerrar el proceso de inscripción, en la casa nacional, depositando sus requisitos, los cuales fueron recibidos por Tony Raful, presidente de la misma.

Mientras que Paliza expresó que viene a trabajar con todos los perremeístas desde la presidencia de la organización para construir el partido que reclama la sociedad, con lo mejor de lo nuevo y lo mejor de lo viejo, vincular al partido y a la actividad política a una parte importante de la sociedad que ve con renuencia el derrotero equivocado que lleva la sociedad desde su dirección.

Al justificar su decisión de aspirar a continuar en el cargo, Bautista expresó: “Después de una profunda y serena reflexión he arribado a la conclusión de que lo política y éticamente correcto es no abstenerme de este proceso eleccionario interno, puesto que Dios y yo sabemos de mi inocencia por los hechos que me han sido imputados”.

“Al tomar esta decisión he tenido en cuenta, y así lo reitero a ustedes, mi irrenunciable compromiso con los valores democráticos, con el estado de derecho y con el progreso de nuestro país. Al mismo tiempo les hago a ustedes y al país mi promesa de no ceder al chantaje que a través de mi se quiere ejercer contra el PRM”, dijo.

Manifestó que durante cinco años he dedicado la mayor parte de mi tiempo a la formación de este partido, manteniéndome imparcial para poder ser árbitro, haciendo posible la unidad de los naturales grupos con intereses encontrados y lo he hecho, junto a muchos compañeros, sin recursos económicos y superando muchos vicios del pasado partido y las más diversas dificultades.

“Así, pues, mi amor, defensa y entrega a la causa de mi partido no ha estado ni está ni estará en juego en ningún momento”, expresó.

Continuó diciendo: “Estoy convencido de que si por la presión de quienes nos adversan pierdo el valor político que significa ser presidente del principal partido de oposición, dejo de ser un blanco de interés para el hegemónico partido de gobierno, que como es obvio emplea los mecanismos judiciales a su disposición para amedrentarnos y disminuirnos, y ello se traduciría en un elemento a mi favor en esta infame persecución”.

Mientras que Jesús Vásquez, actual secretario General del PRM, llegó ante la comisión organizadora cerca de las 4:00 de la tarde, donde depósito los documentos contentivos de los requisitos necesarios para dichos cargos.

Al hablar con la prensa, Vásquez expresó: iniciamos casi desde cero, la construcción del partido posible, llegando a donde estamos hoy, celebrando con entusiasmo una convención que camina hacia el éxito y que está llenado de orgullo a todos los perremeistas y gran parte de los dominicanos”.

“Hemos iniciado la Construcción de un gran frente opositor con miras a enfrentar con éxitos al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y ahora necesitamos continuar ese trabajo, con la vocación de trabajo, la experiencia y la responsabilidad de administrar las decisiones que estén apegadas a la institucionalidad y la democracia interna”, expresó.

Siguió afirmando: Dos grupos solos no hacen el partido fuerte para ganar, necesitamos ampliar la conexión del PRM y de la oposición con los intereses del pueblo, integrar al pueblo en un partido y en la coalición, para construir la fuerza que derrote al PLD en las elecciones del 2020”.

Dijo que el PRM fue concebido como un partido democrático, para superar los vicios y errores del pasado y las trabas que han hecho que el pueblo vaya disminuyendo su esperanza en los partidos políticos, por lo que, las autoridades de esta organización deberán y serán dadas por el voto libérrimo de sus bases organizadas en el padrón propio que hemos han construido, con el esfuerzo de todos.

También inscribieron sus respectivas candidaturas, Carolina Mejía, a la Secretaria General y José Ignacio Paliza, para la presidencia del partido.

Mejía, quien acudió en la mañana, dijo en la política y el partido requieren del aporte de sus ciudadanos conscientes de la necesidad de un cambio, por lo que acepto la petición de sus compañeros y amigos de postularse con la intención de aportar su capacidad y vocación de trabajo por crear un partido que se afiance cada vez más en el seno de la sociedad dominicana.

Este miércoles cerraron las inscripciones de las candidaturas, con más de 200 aspirantes a las nominaciones nacionales, que competirán en una convención que elegirá el próximo 18 de febrero, a un presidente, un secretario general, 21 vicepresidentes y 21 subsecretarios generales

Relacionado