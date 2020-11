Banco Central pone en circulación 5 libros

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) puso en circulación, durante una actividad enmarcada en la celebración del 73º Aniversario de la institución, cinco nuevas obras que se integran a la colección bibliográfica institucional de la Biblioteca Juan Pablo Duarte.

Un comunicado de prensa enviado a la redacción de El Nuevo Diario, señala que los libros presentados durante un acto cultural, presidido por el gobernador Héctor Valdez Albizu y con la presencia de las principales autoridades del BCRD, son los siguientes:

La cultura en el Banco Central 2018-2020 de Héctor Valdez Albizu, que contiene un recorrido por el último bienio de actividades culturales en la institución. El libro pertenece a una serie que se inició en 2004, la cual recoge discursos y fotografías que dan constancia de su visión y tenacidad por apoyar la cultura en nuestro país.

Economía de lo inusual, de Julio Andújar Scheker, asesor económico de la Gobernación del BCRD y doctor de la Universidad Internacional de la Florida, reconocido en el país por su valiosa labor de investigación y formativa en la UNIBE y la Fundación Empírica. El libro recoge ensayos que promueven un diálogo franco entre la Economía y otras disciplinas derivadas de fenómenos como el cambio climático, el crimen, los conflictos fronterizos o el populismo.

Resistencia cultural en la dominación haitiana, de la distinguida periodista y escritora Emilia Pereyra, con una larga trayectoria profesional en la República Dominicana, quien obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en 2019. La obra hace un análisis desapasionado de un periodo ominoso y trascendental que sigue gravitando en el presente, tanto para dominicanos como para haitianos.

Manuel de Jesús Galván. Vaivenes de una existencia revuelta, del escritor y académico Franklin Gutiérrez, doctor en Literatura Hispanoamericana de The City University of New York, donde enseña literatura latinoamericana y caribeña. Se trata de un ensayo crítico acerca de Galván, conteniendo una minuciosa radiografía de su vida, su comportamiento en episodios capitales y su gran trayectoria narrativa, que lo convirtió en el máximo novelista dominicano del siglo XIX.

Exposiciones temporales en el Museo Numismático y Filatélico 2018-2020, Quinto volumen de la serie destinada a recoger las exposiciones de piezas, monedas, billetes y estampillas de nuestro acervo cultural, que dos veces al año se exhiben en la Sala de Exposiciones Temporales del museo del BCRD. El libro reúne las muestras exhibidas en el último bienio.

En sus palabras durante el acto de puesta en circulación, el gobernador Valdez Albizu elogió el largo camino recorrido por el Departamento Cultural y el Comité de Publicaciones, que ha posibilitado que actualmente la colección bibliográfica institucional alcance 219 títulos, en 225 publicaciones en las distintas series que la integran, con la participación de 13 Premios Nacionales de Literatura, numerosos premios anuales otorgados por el Ministerio de Cultura y un gran premio de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo.

De su lado, el director de Departamento Cultural del BCRD, José Alcántara Almánzar, hizo un recorrido analítico-descriptivo de los nuevos libros publicados en el que resaltó los principales valores de las obras y sus autores, agradeciendo a Valdez Albizu y al BCRD su apoyo a las actividades culturales de la institución, las cuales han repercutido en el desarrollo cultural de la nación.

Por último, en representación de los autores de las obras, Julio Andújar Scheker agradeció al gobernador Valdez Albizu y al Departamento Cultural del Banco Central por la oportunidad de publicar estos libros en la prestigiosa colección bibliográfica de esta institución.

