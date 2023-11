Aspirante a senadora plantea reforma educativa urgente e incluir educación financiera en currículum escolar

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La aspirante a la senaduría de la provincia San José de Ocoa, por el partido Opción Democrática, Darys Estrella, afirmó que los dominicanos necesitan una reforma en la Ley de Educación de manera urgente y esta es una de las principales cuestiones por las que pretende luchar desde el Senado de la República.

Resaltó que el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, conocido como Informe (PISA), ha posicionado a la República Dominicana en el último lugar en educación de toda América Latina y el Caribe, según las evaluaciones de sus estudiantes.

«Estamos entre los peores del mundo, lo cual es una locura a pesar de la inversión del 4 %. Debemos cuestionar cómo se ha utilizado ese presupuesto. Desde 2013 hasta 2020, que son los años para los que tenemos cifras, sólo se destinó el 1.4 % para el desarrollo de la carrera docente, mientras que se utilizó casi el 12 % para la construcción de escuelas. Necesitamos cambiar la calidad de la educación», agregó.

Al ser entrevistada por la economista Clara González en el programa “Econométrica”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Estrella insistió en que la República Dominicana debe contar con una educación de calidad, comenzando por la educación temprana que deben recibir los niños antes de llegar a Kinder y la adaptación del currículo escolar.

«Debemos incluir aspectos como inteligencia emocional, emprendimiento y educación financiera, ya que actualmente no se enseña esta última. Por eso, estoy haciendo lo que hago de manera gratuita. En resumen, necesitamos una reforma urgente en la educación y debemos invertir, pero invertir en la calidad», añadió.

Destacó que a través de la educación de los niños y niñas, es posible abordar diversas problemáticas, como el embarazo en adolescentes, ya que República Dominicana tiene la tasa más alta en la región y la violencia de género, siendo el segundo país con mayor número de feminicidios.

Desarrollo económico

Estrella resaltó que San José de Ocoa es una provincia hermosa que cuenta con montañas, ríos y senderos maravillosos, por lo que el turismo sostenible forma parte de sus propuestas para el desarrollo económico.

Abogó por el fomento de un turismo sostenible en el país que además de generar un impacto medioambiental positivo, contribuya a la creación de empleos con buenos salarios y a que el dinero gastado por los turistas extranjeros quede en la región.

La candidata a senadora resaltó además, que los pequeños agricultores de San José de Ocoa la están pasando mal, principalmente ahora, con el cierre de la frontera dominico-haitiana, medida que ha significado la pérdida de mucho dinero.

En tal sentido, Estrella consideró necesario invertir en este sector para poder darle facilidades, entre ayuda financiera y capacitación técnica, de modo que puedan competir en el mercado y salir a flote.

«Creo que necesitamos industrias alternativas para invertir, ya que somos una provincia agrícola por excelencia. Lo primero es invertir en la agricultura para hacerla más eficiente y competitiva. También tenemos la capacidad de producir dulces de Ocoa y un delicioso café. Además, debemos apostar por el turismo sostenible, ya que tenemos un gran potencial», puntualizó.

Mujer en la política

La candidata a senadora manifestó que el no ver más mujeres en la política dominicana no tiene que ver precisamente con que ellas no quieran, ya que muchas quieren, pero no pueden porque se enfrentan a muchas barreras.

Sostuvo que en República Dominicana la pobreza tiene cara femenina, ya que por cada 100 hombres que viven en la pobreza hay 136 mujeres que viven en la misma condición y por cada 100 pesos que gana su género opuesto, la mujer gana 82 pesos.

“Por cada hombre desempleado que hay, son tres las mujeres desempleadas, pero aparte de eso, ¿Quién es que se ocupa generalmente del trabajo no remunerado? O sea, la mujer termina trabajando cuatro veces más que el hombre en trabajos que no son remunerados, el cuidado de los hijos, de los padres, de los suegros”, sumó.

Destacó que ha estado dando capacitación financiera en San José de Ocoa y todo el país, sobre todo al segmento más joven, en politécnicos, escuela públicas y en asociaciones de mujeres, ya que si la mujer es financieramente libre e independiente no pasarían muchas cosas de las que ocurren actualmente.

Intenciones

Estrella manifestó que tiene buenas intenciones y se postula a la senaduría porque quiere verdaderamente transformar la sociedad y contribuir a seguir sembrando la buena política en el país y lo hace a través de Opción Democrática, porque se identifica totalmente con lo que esta organización representa que a su juicio, es la coherencia, la transparencia y la rendición de cuentas.

“Algo que me encanta de Opción Democrática es que ahí cabemos todos, que se respetan los derechos de las personas, que no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo, pero respetamos”, resaltó.

Expuso que la meta de Opción Democrática es llevar a sus candidatos a que lleguen a ocupar los escaños de poder, porque desde las sillas de sus hogares no podrán transformar la política y para ello tienen que lograr acuerdos.