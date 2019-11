Aspirante a senador precisa soberanía se tambalea con endeudamientos de los pueblos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El candidato a senador por la provincia de La Romana del Partido Revolucionario Moderno (PRM), doctor Iván Silva, precisó que la soberanía de los países del tercer mundo se tambalea y debilita a medida que los pueblos asumen endeudamientos difíciles de pagar.

“Ya eso de que viene otro país y te invade, que viene con cañones, tanques de guerra, aviones y te bombardea, ya eso no ocurre en este mundo moderno, lo que sí ocurre con mucha frecuencia es que los países se van endeudando poco a poco y de esa manera van perdiendo su soberanía”, explicó el dirigente político mientras era entrevistado para el espacio Enfrentados que se trasmite a través de El Nuevo Diario TV.

Silva señaló que cuando un país se endeuda al punto que no puede pagar y por consiguiente necesita de más prestamos para continuar subsistiendo concluye en la perdida de la institucionalidad y se debilita de forma contundente la soberanía de una nación.

Con relación a la República Dominicana, el dirigente perremeísta sostuvo que “ahora mismo el país tiene un compromiso de casi un 50% de su Producto Interno Bruto (PIB), deuda que se ha hecho en mayormente en los últimos siete u ocho años, eso es lo que hace que una nación pierda la soberanía, cuando se endeuda llegando a un punto que no puede pagar”.

El candidato a senador manifestó que es ahí donde se pierde el poder, la bandera y todo lo que respecta a la institucionalidad de los pueblos, al tiempo de insistir en que esa es la manera en que las grandes naciones invaden los países pobres en la actualidad.

“Ya no te quitan el país con bombas, no te quitan el país con armas, te quitan el país de esa manera, cuando políticos irresponsables empiezan a endeudarlo y tu nación llega hasta un punto que no puede pagar”, enfatizó Silva.

