Aspirante a regidor revela comisión del PLD en SDO está forzando renuncias de precandidatos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un precandidato a regidor de Santo Domingo Oeste por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), reveló que la organización política está forzando la renuncia de precandidatos a regidores para llevar el número de aspirantes a lo que establece la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

“La comisión local del municipio no quiere hacer la preselección, están forzando a personas para que renuncien, y a quienes nos faltaba algún documento no lo quieren recibir, nos quieren inhabilitar, pero dos jóvenes y yo lo depositamos por acto de Alguacil”, expuso el abogado Andrés Travieso en entrevista para El Nuevo Diario A.M. que se trasmite a través de la plataforma de El Nuevo Diario TV.

El dirigente peledeísta aseguró que los organismos del partido han estado recibiendo documentos en todos los municipios del país y solamente se han negado a recibir documentaciones de este tipo en los municipios de Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte (SDN).

Travieso expresó que “la secretaria que está recibiendo los documentos me lo dijo: ‘tenemos ordenes de la Comisión Nacional Electoral que no podemos recibir certificados de buena conducta de SDO y SDN’; porque esa fue la medida maquiavélica que ellos encontraron de evitar hacer la preselección”.

El aspirante a regidor por la circunscripción cuatro afirmó que miembros de la comisión local del municipio en componenda con algunos aspirantes han hecho renunciar a precandidatos de forma “voluntaria”, con presiones de todo tipo.

El dirigente político llamó a la comisión local de ese partido en el municipio a la prudencia, al tiempo de exhortarlos a resolver la situación que impera en el proceso eleccionario del partido oficialista en la localidad y advirtió que de no buscar una salida no se sabe donde terminaría el conflicto.

