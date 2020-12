Así son las mujeres de Medellín: Caricaturista australiano recibe críticas tras ilustrar mujeres colombianas

EL NUEVO DIARIO, COLOMBIA.- Eddi White, un caricaturista y cineasta australiano residente en Colombia, decidió publicar una caricatura en la que presenta estereotipos de mujeres que hay en Medellín, según su perspectiva, razón por la que ha recibido críticas.

En el dibujo se evidencian mujeres con poca ropa, tatuajes, pantalones rotos, escotes, argollas, y abdomen al descubierto, no obstante, su visión no agradó algunos usuarios de redes sociales.

“Cuando dibujaba no esperaba que ninguna mujer se ofendiera por que era solamente algunas mujeres específicas. Creo que la gente se sintió atacada, esa fue su interpretación y yo solo quería mostrar con mis dibujos las buenas cosas de Colombia, la gente cómo viste, cómo comen, la música todo y fue sorpresivo”, acotó el artista.

Gran parte de las críticas, que fueron compartidas en Twitter se basan en que esa idea de mujer no corresponde con las mujeres de la capital antioqueña.

Este es el caso de la usuaria que figura bajo el nombre de @Nandrux, que expresó su inconformismo con la generalización presentada y señaló que “Me parece demasiado denigrante que cojas la imagen de una mujer y la encasilles de una forma tan burda, como si cada una de ellas no fuera única”.

En ese sentido, el concejal e integrante del movimiento “Estamos listas”, Dora Saldarriaga, por su parte, declaró que “Rechazo totalmente que un extranjero desde su visión eurocentrista sexualice el cuerpo de la mujer a través de la vestimenta. Además, porque vulnera nuestro derecho a la autonomía. Nosotras nos podemos vestir como queramos, viola nuestro derecho a la libertad y libre desarrollo de la personalidad”.

La verdad a mi me parece demasiado denigrante que cojas la imagen de una mujer, la encacilles de una forma tan burda, como si cada una de ellas no fuera única, seguimos creandoles un ambiente donde ellas no se pueden expresar y ser como son

Que trabajo tan asqueroso

