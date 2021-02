Así luce Jared Leto como Joker en la nueva versión de “La liga de la justicia”

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- El popular actor y cantante Jared Leto volverá a repetir su papel de villano como Joker en la “Liga de la Justicia”, la nueva versión extendida de la película de 2017 que saldrá en exclusiva por HBO Max.

El famoso villano se sumará al proyecto del director Zack Snyder junto a Superman, Batman, Wonder Woman, The Flash, Aquaman y Cyborg.

Snyder reveló a través de Twitter la primera imagen de Leto acompañado de un mensaje a David Ayer, director y productor de la franquicia de cómics.

“Increíble el personaje que creaste. Es un honor que nuestros mundos choquen”, escribió el director.

A través de la revisita estadounidense Vanity Fair se publicaron dos fotos del Joker de Zack Snyder.La primera muetra de cerca el rostro del personaje, esta vez, sin tatuajes faciales pero con notorias cicatrices.

En tanto en la segunda, se ve a Leto de cuerpo entero con el cabello largo y despeinado, sentado en una especie de prisión y aparentemente molesto.

Joker aparecerá en una nueva secuencia ambientada en una Tierra en ruinas después de que Darkseid haya invadido el planeta. Esta es una visión pesadilla experimentada por Bruce Wayne como una advertencia de lo que sucederá si la Liga de la Justicia no logra detener los planes de Darkseid.

Amazing character you created. Honored to have our worlds collide. @DavidAyerMovies @JaredLeto pic.twitter.com/6FubzkPh4Y

— Zack Snyder (@ZackSnyder) February 2, 2021