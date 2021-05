Arquidiócesis de Santo Domingo ofrece eucaristía por periodistas y comunicadores

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Con una solemne eucaristía en la Catedral Primada de América, la Arquidiócesis de Santo Domingo celebra la 55 Jornada Mundial De Las Comunicaciones Sociales, a la que asistieron comunicadores y periodistas de los diferentes medios del país.

Un comunicado indica, que dicha Eucaristía fue presidida por monseñor Ramón Benito Ángeles Fernández, obispo auxiliar de Santo Domingo y rector magnífico de la Universidad Católica Santo Domingo.

La Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales fue instituida por el Concilio Vaticano II en el decreto Inter Mirifica sobre los medios de comunicación social. Cada año se celebra el día de la Ascensión del Señor.

Monseñor Benito destacó en su homilía que esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, pone a todos ante un horizonte de esperanza.

Igualmente, indica que el obispo animó a adentrarse en la misión en el mundo de hoy, como comunicadores encontrando a las personas donde están y como son.

Estuvieron concelebrando junto a monseñor Raúl Berzosa Martínez, obispo misionero en Santo Domingo, Rvdo. P. Kennedy Rodríguez, director de comunicación y prensa con sacerdotes y diáconos de las arquidiócesis.

Las palabras de agradecimiento estuvieron a cargo del Revdo. P. Kennedy Rodríguez director de la Comisión de Comunicación y Prensa y Multimedios Vida de la Arquidiócesis de Santo Domingo.

El Revdo. P. Kennedy expresó su agradecimiento a todas las personas que se unieron a esta celebración, desde los propietarios de los medios, sus directores, empleados, reporteros y camarógrafos.

Asimismo, se indica que este pidió que todos reciban el más sincero agradecimiento; agregando que la misa fue ofrecida a todos los comunicadores, ya que en la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales se tiene que orar por todos aquellos que están dedicados a este importantísimo oficio.

La cobertura estuvo a cargo de Televida Canal 41, canal matriz, Súper Canal 33, Súper Canal Caribe y Dominican View, para los Estados Unidos, España y el mundo, Cinevisión Canal 19, La Voz de María, Telealtura Canal 17, Color Visión, Canal 9, CERTV Canal 4, por Radio ABC 540 AM y Vida 105.3 FM, Radio María de la Altagracia 1240 AM, Radio Juventus Don Bosco 1640 AM, entre otros medios hermanos.