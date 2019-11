VIDEO: Apagón dejó anoche a oscuras casi toda la provincia Puerto Plata

View this post on Instagram

NACIONALES Apagón dejó anoche a oscuras casi toda la provincia Puerto Plata EL NUEVO DIARIO, PUERTO PLATA.-Un prolongado apagón afectó por la noche del miércoles toda esta provincia, debido a una avería en un transformador. La suspensión del suministro energético se extendió por varias horas, afectando los sectores populares y urbanizaciones de esta ciudad San Felipe. El apagón dejó en tinieblas a todas las barriadas populares situadas en el extremo suroeste, además a las urbanizaciones Bayardo, Torre Alta, Cerro Mar, Las Caobas, El Doral y La Estancia. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do