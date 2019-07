Anthony Davis ve a los Lakers listos para medirse a cualquiera

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Anthony Davis fue presentado este sábado como nuevo integrante de Los Ángeles Lakers. El exjugador de los Pelicans de New Orleans dio una breve rueda de prensa junto a Rob Pelinka, quien le introdujo como “el jugador joven más dominante del mundo”, y mostró desde el primer minuto confianza en el proyecto e ilusión por lo que pueda ocurrir en cuanto arranque la temporada.

“Ahora mismo pondría a esta plantilla a jugar contra cualquiera” dijo Davis cuando se le preguntó por hasta dónde podían llegar los angelinos. “Siento que en cualquier serie a siete partidos saldríamos victoriosos”, continuó.

“Obviamente ha sido una decisión dura, pero creo que este era el momento y que ha sido lo mejor para mí. Cuando me enteré de que me traspasaban a los Lakers sentí que era una ocasión increíble para unirme a una gran organización y jugar junto a un jugador como LeBron. Es genial tener la oportunidad de estar en una franquicia en la que todo lo que importa es ganar y en la que el anillo es el único objetivo”, comentó el jugador.

De ala-pívot y con el 23

Aprovechando que había salido el tema de los fichajes, no tardaron en llegar preguntas sobre su convivencia en la pista con pívots puros como Cousins o McGee y sus preferencias a la hora de ocupar una u otra posición. Davis optó por la sinceridad: “Me gusta jugar de 4. No voy a disimularlo, prefiero jugar de 4 y no me gusta hacerlo de 5, pero por supuesto jugaré de lo que el entrenador requiera de mí. De todas formas, el baloncesto ha evolucionado de una forma en la que las posiciones están muy difuminadas, y a veces basta con sacar a cinco jugadores y dejarles jugar”.

“La Ceja” reconoció también su predilección por el número 23, con el que jugó tanto en los Pelicans como en la Universidad de Kentucky. En principio, LeBron había accedido a cederle el dorsal, pero Nike impidió que ocurriera apelando a razones comerciales, obligando al ala-pívot a escoger el 3.

“Fue bastante doloroso” admitió. “Pero el 3 fue el primer dorsal que tuve, y cuando vi que estaba libre quise cogerlo para volver a lucirlo”.

Por último, llegó la inevitable pregunta sobre su futuro, pues Davis podría ser agente libre en 2020 si rechaza la “player option” que contempla su contrato, algo bastante plausible dado que lo normal es que pueda firmar una cifra mucho mayor. Pese a que los rumores señalan que su intención es comprometerse a largo plazo con los Lakers, el jugador no quiso hablar aún del tema.

“Ahora mismo solo estoy centrado en lo que ocurra esta temporada. Desde que llegué aquí, solo pienso en intentar ganar un anillo con el equipo que tenemos ahora mismo. Cuando llegue el momento, podréis preguntarme por mi futuro y ya trataremos el tema” concluyó.

