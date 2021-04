Anthony Davis tras su regreso: “Hoy no he pensado ni una vez en la lesión”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Unos 30 partidos después, Anthony Davis volvió a contar con minutos sobre el parqué. Si bien el ala-pívot volvió de forma discreta con 4 puntos y 4 rebotes en 17 minutos, no dudó en mostrar su emoción por estar de vuelta en sus declaraciones posteriores, en las que reconoció que había tratado de centrarse simplemente en jugar.

“Hoy no he pensado en la lesión ni una vez” aseguró. “Simplemente he salido y he jugado. Creo que si estás pensando en esas cosas te limitas a ti mismo, así que he intentado jugar sin nada más en la cabeza. Mi objetivo principal era disfrutar de volver a estar en la pista. Ha sido emocionante volver al parqué junto a mis compañeros, y no ha habido nada que me molestase así que estoy muy satisfecho”.

Pese a que el choque se saldó con derrota ante Dallas por 115-110, el regreso de una de sus superestrellas fue suficiente buena noticia para los Lakers, que llevan muchas semanas sin poder contar con ninguna de las dos y han caído varios puestos en la tabla. Sin ir más lejos, Frank Vogel reconoció que poder contar de nuevo con La Ceja era motivo suficiente de alegría pese a que el resultado no acompañase.

“Ha sido genial tenerle de vuelta con nosotros. Aún está un poco oxidado, pero creo que ha jugado muy bien. Estamos todos muy emocionados por su regreso. Aunque hayamos perdido, ha sido una noche positiva para la franquicia si se mira con perspectiva” aseguró el técnico.

Por último, Davis habló también acerca de cómo se había sentido física y deportivamente durante el choque: “Me he encontrado bien, mejor de lo que esperaba. He tenido algunos lanzamientos abiertos y los he fallado, pero es algo que volverá con más tiempo y más intentos. En general me he sentido bien, muy bien, y he podido hacer algunas cosas que han ayudado al equipo” concluyó.