Ante eventual posposición elecciones de mayo, dirigentes políticos discrepan sobre nueva fecha

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- José Francisco Peña Guaba reiteró este miércoles que se “está perdiendo tiempo” para anunciar el aplazamiento de las elecciones congresuales y presidenciales de mayo, mientras el senador por Pedernales, Dionis Sánchez, consideró que se debe esperar todo el mes de abril para saber cómo seguirá evolucionando COVID-19, y pospone los comicios para finales de junio.

La posición del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) es que, una vez finalizada la Semana Santa, se aboque la clase política a una discusión, mesa de Diálogo Nacional en la que participe la sociedad civil a discutir la viabilidad de las elecciones del 17 de mayo, hasta decidir qué hacer con ellas.

Ramón Rogelio Genao, secretario general del PRSC, consideró que el 13 de abril debe iniciar esa entre partidos, la Junta Central Electoral (JCE) y Sociedad Civil para decidir qué hacer con los comicios.

En su cuenta de Twitter Peña Guaba escribió: “En el dado caso en que los niveles de la pandemia se reduzca en que se podrán realizar elecciones, estamos perdiendo tiempo para organizarla para el mes de julio, si sabemos la imposibilidad de hacerlas en mayo que estamos esperando para tomar la decisión de posponer los comicios”.

El senador Dionis Sánchez no opina igual, y dijo a END que la situación que está viviendo el país ahora, se observa que esta difícil celebrarla en la fecha planteada.

“Creo debiéramos darnos el mes de abril, y la Junta Central Electoral, llamar a los partidos para tomar una decisión”, agregó.

Consideró que el 28 o 29 de junio sería una buena fecha para celebrar comicios, y “se ve claramente que ha mediado de mayo no se podrán realizar, pero hay que esperar el transcurrir este mes de abril, del coronavirus”.

El candidato presidencial del Partido Nacional de Voluntad Ciudadana (PNVC), Juan Cohen, planteó que el Congreso Nacional y la Junta Central Electoral, deben decidir posponer las elecciones hasta que se establezca un clima adecuado para su celebración, ya que dijo “la vida está por encima de todo”.

Fidel Santana, presidente del Frente Amplio, declaró que se debe esperar la evolución del coronavirus para saber qué fecha fijar.

A pesar de la discrepancia de fechas, “la Junta tiene que prepararse para las elecciones por si desaparecen las condiciones del virus”, aclaró el secretario general de la Unión Demócrata Cristiana (UDC), Leonardo Suero.

El artículo 219 de la Constitución llama a que cada cuatro años se convoquen las Asambleas Electorales, y esa fecha se cumple el 17 de mayo, sino se abre, habría violación a la Constitución.

De no celebrarse las elecciones y no haber un ganador en primera vuelta, habrá segunda, lo que no está cubierto en el 209, qué hacer, si la asambleas no están abierta.

La Constitución de la República, en su Artículo 209 sobre las Asambleas electorales dice: Las asambleas electorales funcionarán en colegios electorales que serán organizados conforme a la ley.

“Los colegios electorales se abrirán cada cuatro años para elegir al Presidente y Vicepresidente de la República, a los representantes legislativos, a las autoridades municipales y a los demás funcionarios o representantes electivos. Estas elecciones se celebrarán de modo separado e independiente. Las de presidente, vicepresidente y representantes legislativos y parlamentarios de organismos internacionales, el tercer domingo del mes de mayo y las de las autoridades municipales, el tercer domingo del mes de febrero”.

Este martes la Fundación Justicia y Transparencia propuso que las elecciones del 17 de mayo sean reprogramadas para el 14 de junio, ante la situación que vive el país por el coronavirus.

