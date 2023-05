Anderson Núñez invita a perseverar en la oración porque no todo está perdido

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El predicador Anderson Núñez llamó a la sociedad dominicana a no perder la paciencia en el sufrimiento y a perseverar en la oración, sin importar las circunstancias que estén atravesando.

Basándose en el libro de Romanos, capítulo 12:12, Núñez instó a las personas a regocijarse en la esperanza, a conservar la paciencia durante los momentos de sufrimiento y a mantener la comunicación con Dios a través de la oración, entendiendo que estas acciones que ayudan a mantener una actitud positiva y superar las pruebas presenta en la vida.

Durante la conducción del programa “Cristianos en Confianza”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, el predicador advirtió que es el objetivo de esperar en la fe, porque los momentos difíciles son escogidos por satanás para alejar del camino correcto a los hijos de Dios.

Por lo tanto, invitó a confiar en que Dios tiene un plan y que no todo está perdido, tras asegurar que esto bloquea los intentos del enemigo de sembrar el desaliento y la desesperanza.

“No te preocupes por lo que ahora tú no ves, no te preocupes, porque no todo está perdido, eso es lo que quiere satanás que tú pienses que todo está perdido”, señaló.

Durante la prédica, Núñez comentó que las dificultades pueden ser abrumadoras y en ocasiones tocar fondo es inevitable, pero esto no significa que todo está perdido, debido a que hoy son muchas las personas que han estado de rodillas y apegados a la fe, en la actualidad vuelan muy alto.

En tal sentido, testificó que disfrutando de su más grande éxito en los negocios, sufrió una caída estrepitosa y de no ser por su paciencia y perseverancia en la oración, en la actualidad no podría hablar de poder de Dios.

Comentó que con este sermón, busca fortalecer el espíritu de la sociedad dominicana, alentando a las personas a confiar en los planes de Dios, encontrando consuelo en su presencia.

