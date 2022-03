Ana Beato: La joven que está marcando su sello en la moda y el entretenimiento

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El mundo de la comunicación se ha transformado, principalmente porque en estos tiempos la diversidad de medios ha sido muy extensa, ya que se han incorporado las plataformas digitales, dando la oportunidad a que muchos jóvenes puedan crear contenido e interactuar con sus seguidores.

Este es el caso de la joven Ana Beato, quien con tan solo 18 años ha estado forjando y marcando un sello dentro de la moda y el entretenimiento, que la ha venido catapultando como una nueva estrella de la comunicación.

La modelo y comunicadora se abrió ante El Nuevo Diario para contar su historia de superación y desarrollo.

Sus inicios fueron a la edad de 15 años cuando empezó a incursionar en el mundo del modelaje junto a su madre, esto llevó a que distintas marcas importantes la buscaran para promover sus productos, hasta que su mamá decide dejarla y ella siguió.

“Yo tenía en el Instagram “Madre e hija”, y la gente se preguntaba que era. Entonces, mami modelaba conmigo y varias tiendas nos empezaron a buscar. No enviaban ropas acordes a nuestras edades”, manifestó la joven que hasta el momento cuenta con más de 35 mil seguidores en Instagram.

Esto la llevó a participar en eventos como RDFW, realizando las pasarelas de importantes casas de costuras, tanto nacionales como internacionales, marcando una estampa de glamour y belleza.

Además de estar llevando sus trabajos por Instagram, que la ha posicionado un referente para las jóvenes que buscan estar en e mundo de la moda.

Beato no es muy recurrente a usar Tik Tok, pero cuando lo hace se dispara su contenido por la manera orgánica que los hace.

“Cada vez que hago un video en Tik Tok se me hace viral, porque son videos orgánicos. La gente se mata haciendo una producción, durando hasta 10 horas grabando y no reciben la cantidad de views”, aseveró.

A través de su canal de YouTube llamado Ana Approved, hace un contenido más humano, entrevistando a personalidades, tocando temas de belleza, música, retos y de actualidad, superando los 17,000 seguidores con un alcance de 400,000 visitas.

La motivación para poder materializar su idea de la creación del canal fue inducida por el creador de contenido e influencer Santiago Matías, con quien se reunió un día convenciéndola para que se montara en la onda de YouTube.

“Yo conocí a Santiago Matías y desde hace mucho siempre me decía: ‘Oye, abre un canal de YouTube, que eso deja mucho dinero, tú no me ves a mi’, y yo dizque, está bien”, agregó.

Pero de este encuentro surge su primera entrevista, la cual fue a Santiago Matías quien se ofreció a la misma, accediendo de una vez. Recibiendo del público de una vez una aceptación única, teniendo al momento mas de 445.434 visualizaciones y alrededor de 20 mil me gusta.

“Yo quería hacer algo diferente en mi canal, ya que todo el mundo hace lo mismo. Es diverso yo hago todo tipo de contenido, tanto vlogs, entrevistas, bromas, hago de todo”, sostuvo muy contenta y por demás orgullosa Ana Beato.

También, es propietaria de la marca BellaBSbop, dirigida a los jóvenes con mucho estilo. Actualmente, es estudiante de la carrera Comunicación Publicitaria y es creadora de contenido.

Y es que el nivel de profesionalidad y deseos de hacer las cosas bien que tiene esta joven es de aplaudir, siendo un modelo a seguir para las jóvenes que la siguen. Puedes unirte a su comunidad en sus redes como: @ana.approved @ana.beato y @bellabshop

Relacionado