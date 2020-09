Alicia Machado volverá a posar para Playboy

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- Alicia Machado, actriz, modelo y Miss Universo 1996 reveló en el marco de una entrevista para el canal Mega TV conducidio por Ismael Cala, que volverá a posar desnuda para la revista Playboy.

“Voy a volver a posar desnuda en Playboy. Me están invitando. Walter Mercado me dijo que a los 45 años me iba a pasar algo especial. Ahora tengo 42 años biológicos, cumplo 43 en diciembre, pero mentalmente me siento como de 80, porque he vivido intensamente”, al tiempo que recordaba que este mes se cumplen 25 años de su coronación como Miss Venezuela.

La modelo también aprovechó la exposición para revelar que era usuaria de Tinder, red social que se dedica a unir parejas a través de citas en línea, aunque nadie cree que realmente se trata de ella. Cala le preguntó si era una broma, y ella respondió: “Me escriben diciéndome que por qué usó la foto de Alicia Machado. Nadie cree que soy yo”.

Machado es la primera Miss Universo de la historia que realizó una sesión fotográfica apareciendo en la portada y posando desnuda para la revista Playboy, primero en la edición mexicana 2005 y en el 2006 en la edición norteamericana.

Otras reinas de belleza que han posado desnudas son Jennifer Hawkins, Miss Universo 2004 para la revista Marie Claire; Olivia Culpo, Miss Universo 2010 posó desnuda en unas fotografías para la revista Treats; la venezolana Dayana Mendoza, Miss Universo 2008 se despojó de sus piezas para una revista para caballeros; también posó para Playboy la canadiense Natalia Glevoba, Miss Universo 2005; tras terminar su reinado la colombiana Paulina Vega, Miss Universo 2014 posó para la revista Maxim y la boricua Zuleyka Rivera, Miss Universo 2006 se destapó para la revista H.