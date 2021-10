Alejandro Sanz publica “Bio”, inventario vital en forma de canción recitada

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MADRID..- Alejandro Sanz publicó este martes “Bio”, una canción introspectiva en la que el músico recita un puñado de confesiones vitales que comienzan en su infancia: “Siempre fui introvertido/Tenía miedo, estaba ido/Me gustaba la poesía, el flamenco y mi bujío”, relata en este tema en el que solo se lanza a cantar en la estrofa final.

Aliñada con piano, cuerdas y guitarras acústicas, esta canción recitada sirve de adelanto de su próximo álbum, que estará compuesto por diez canciones nuevas producidas por Alfonso Pérez con el propio Sanz y Javier Limón, más la labor de mezcla firmada por Peter Walsh, según un comunicado de Universal Music.

“Podría poner el piloto automático o abandonarse a la inercia del prestigio cosechado durante tres décadas de conquista ininterrumpida, pero prefiere articular un sorprendente ejercicio de libertad expresiva conducido por la palabra y que confluyen en una estrofa final ajena a dobles lecturas. Lo que escuchas es lo que hay. Ni trampa ni cartón”, afirma la nota.

“Sabía que la música era/Lo que me sacaría del lodo”, asegura el madrileño en “Bío”. “Y de repente me vi subiéndome a un escenario/Gente que no conocía, mis cancioncillas cantando/Y decidí dar las gracias, hacer siempre lo que esté en mi mano/Para agradecer a la vida semejante regalo”, añade.

Recién homenajeado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, Alejandro Sanz regresa a los escenarios el 8 de octubre. Es la fecha de inicio de una gira que le llevará por 12 ciudades de Estados Unidos durante todo el mes.

