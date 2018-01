Alcalde Francisco Peña dice no intentará  repostularse en el 2020

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El alcalde por el municipio Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, aseguró este viernes que no tiene planes de intentar repostularse en el cargo en las elecciones del año 2020.

“Yo no me pienso reelegir. No estoy impedido constitucionalmente pero no pienso hacerlo”, dijo Peña durante una visita girada hoy al director de El Nuevo Diario, Persio Maldonado.

Tras su revelación, fue consultado sobre si apoyaría entonces a su hijo Francis Peña para la alcaldía, el síndico por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) dijo “que sea lo que Dios determine”.

“Francis es un dirigente político y tiene todos sus proyectos y nosotros no podemos coartarle sus ideas ni sus acciones”, pronuncio el alcalde antes de reiterar :“yo lo que sé es que no tengo la más mínima idea de continuar al frente del cabildo después del 2020”.

En relación con si apoyaría la reelección de Danilo Medina, dijo que primero hay que esperar si el presidente se va a reelegir, y si Miguel Vargas decide apoyarlo.

“Si Miguel lo apoya,¿ a nosotros que nos queda?”, nos queda apoyar al presidente y escuchar las orientaciones de Miguel”, razonó Peña.

Prioridad del cabildo es arreglo de calles

Peña manifestó que durante el año 2017 el cabildo que preside se concentró en la terminación y reacondicionamiento de calles de los diferentes barrios que componen su demarcación, y que para este 2018 continuaría esa misma línea de acción.

“En el municipio de nosotros, la misión es terminar todas las calles. Nosotros estamos en eso. Así lo hicimos el año pasado, todavía el 31 de diciembre estábamos nosotros asfaltando calles, y así hemos comenzado este año, asfaltando” reveló.

Agregó que para tales fines el cabildo tiene previsto invertir durante este año RD$821 millones.

No obstante, reveló que el presupuesto para el citado período aún no ha sido aprobado por la Sala Capitular, aunque dijo que ya fue presentado a ese organismo.

Otras obras

Francisco Peña señaló que el ayuntamiento de Santo Domingo Oeste también tiene en proyecto la construcción de un play de béisbol y la construcción de varias canchas de baloncesto así como seis parques de diversión.

Dijo que el ministro de Obras Públicas se comprometió con la alcaldía que preside a facilitarle todo el asfalto que requiera para los trabajos que ejecuta la citada alcaldía.

Sobre la seguridad ciudadana

Con respecto a la seguridad ciudadana, Peña admitió que en el municipio se cometen muchos atracos, principalmente por menores de edad, por lo que hay que buscarle una solución al problema.

“Lo que más arropa y causa temor y no se ve, es cuando la gente anda por las calles y vienen esos menorcitos que sí son de allá y le quitan la cartera y le llevan el dinerito a la gente”, dijo el alcalde.

“Tenemos que actuar en ese sentido. Ya se lo comuniqué al vocero de la Policía, el coronel Frank Félix Durán”, expresó.

No obstante, aseguró que los hechos de sangre relacionados con la delincuencia suscitados en el municipio, han sido cometidos por personas de otros sectores, quienes, según dijo, se desplazan hasta allí para cometerlos.

Casetas para buhoneros

Durante el conversatorio, donde también participó el coordinador de la redacción digital de El Nuevo Diario, Dary Terrero, el alcalde reveló que construirá casetas para ubicar a aquellas personas que ocupan las calles y aceras vendiendo sus productos.

Santo Domingo Oeste

El municipio Santo Domingo Oeste cuenta con una población de 500 mil habitantes, distribuidos en 14 sectores y cerca de 100 barrios, de acuerdo al alcalde Francisco Peña.

Agregó que la extensión territorial del municipio es de 52 kilómetros cuadrados.

