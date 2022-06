Alcalde de Higüey da el primer palazo para la construcción del centro comunitario La Florida.

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA ALTAGRACIA. – El alcalde del municipio de Higüey, provincia La Altagracia, encabezó el acto de dar el primer palazo para la construcción del centro comunitario en el populoso sector de La Florida, con un valor de 2 millones de pesos, ubicado al Este de la ciudad y que era un reclamo constante de sus habitantes.

El doctor Rafael Barón Duluc (Cholitín), destacó la importancia que reviste dicha obra para este sector, señalando que era una promesa que se le había hecho a la comunidad por lo que hoy se siente regocijado al poder iniciar la misma.

“Este centro no será sólo para reunirse, sino que servirá para mantener un trabajo y contacto permanente con la juventud, y especialmente para montar cursos y talleres para las personas de más edad, porque de seguro que no serán cuatro paredes, si no un lugar que sirva de compenetración entre los residentes y el mismo cambiará un poco la vida del sector, porque le da una mayor presencia y participación a todo el mundo y estos lugares también se convierten en mini ayuntamiento”, indicó el ejecutivo municipal.

Barón Duluc significó que “en dos años se ha hecho mucho, tomando en cuenta el primero fue de pandemia, aunque la gente a veces no lo toma en cuenta, pero ya sí se están viendo las ejecuciones y poco a poco vamos a ir respondiendo a cada una de las reclamaciones de los barrios”, al momento de agradecer a la señora Lucila Donastorg, quien tuvo a su cargo las palabras de bienvenida en calidad de presidenta de la Junta de Vecinos, y la presencia de varios regidores del cabildo, entre ellos Carlos Martínez (Carlos Máx), Presidente del Consejo; Jefferson Castillo, Julio Anibal Santana, Rosario Isabel Mateo (Charo), Leonte Torres (Choli), Leo Piche y Rafael Núñez, Joaquín Ávila Inirio, entre otros.

En tanto que el ingeniero Luis Rafael Medina, al momento de dar detalles de la obra, indicó que en la misma se invertirán unos 2 millones de pesos, y que ésta se entregará a la comunidad a más tardar en cinco meses, y la misma contará con el salón de eventos y reuniones, 2 baños, cocina, parqueo y los mobiliarios necesarios.

“No se había iniciado antes porque los ingenieros estaban haciendo el diseño estructural a fin de que la misma responda con las necesidades de la comunidad”, indicó el profesional.

