Alcalde de Higüey asegura relleno sanitario será una obra “de gran impacto para La Altagracia”

EL NUEVO DIARIO, HIGUEY. -El alcalde por Higüey, provincia La Altagracia, Rafael Barón Duluc (Cholitin) aseguró este sábado que “la sustitución de los botaderos de basuras o vertederos a cielos abiertos, por un relleno sanitario con todos los requerimientos técnicos que eso conlleva, es una de las obras de mayor importancia y de mayor impacto positivo para la población altagraciana”.

Barón Duluc explicó que “el daño medioambiental y el peligro latente de la contaminación del subsuelo que tenemos, son de dimensiones impredecibles y de daños incalculables”.

“Generalmente estos temas son temas para clases pensantes, profesionales e interesados en el medio ambiente, pero debería ser un tema de toda la población”, agregó el funcionario municipal a propósito del tema del verdadero a cielo abierto que se pretende eliminar en la comunidad de La Otra Banda.

Sostuvo que “a pesar de que como alcalde municipal tenemos interés de que esto se solucione, el costo de la instalación de un relleno sanitario no es posible para un Ayuntamiento como el de Higüey, al igual cómo no lo es para la mayoría de los ayuntamientos del país, por esa razón el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader inteligentemente lo entendió, lo asumió y lo priorizó en su plan de gobierno”.

Asimismo, indicó que “nuestro presidente, mediante el decreto No. 62-21, incluyó a la provincia La Altagracia dentro de los ocho municipios prioritarios para la inclusión de los planes nacionales de recolección de residuos sólidos que establece la nueva Ley 225-20 de Residuos Sólidos, noticia que celebramos desde el primer día, pues coincidía con nuestro plan de gobierno municipal”.

A juicio de Barón Duluc, los ayuntamientos no son los que deciden ni el lugar, ni los requisitos, ni dan los permisos para rellenos sanitarios.

Dijo que el artículo 14 de la Ley 225-20, les otorga esa facultad al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

“Lo único que hace el Ayuntamiento municipal es dar la no objeción de uso de suelo y establecer las mancomunidades entre los distritos municipales y los municipios, pues los rellenos sanitarios son para varios municipios o distritos municipales según la disposición de la referida ley”, añadió el funcionario.

Informó que el relleno sanitario que se está construyendo en el distrito municipal de La Otra Banda, del municipio Higüey, es propiedad de una empresa privada, modalidad que según explicó la misma Ley 225-20 establece y que ya se construye amparada en un permiso medioambiental del Ministerio competente.

“Cualquier reclamo, pedimento o sugerencia les exhortamos a formularlo ante el Ministro de Medio Ambiente, que es quien dirige las políticas públicas de la recolección y destino final de los desechos. El Ayuntamiento de Higüey, no tiene equipos, ni terrenos, ni personal, ni ha invertido ni invertirá un solo centavo en dicho proyecto. Solo lo hemos apoyado de manera pública porque entendemos que favorecerá a todo el municipio y a todos los ayuntamientos, tanto ambiental como económicamente, pues la basura pasaría de ser un gasto a un ingreso para las Alcaldías”, señaló.

Adujo que “da pena que una parte de la clase política altagraciana, no sabemos si por populismo o por desconocimiento de una legislación que ellos mismos deberían conocer y manejar a la perfección, o por mezquindades políticas, no hayan hecho suyo este proyecto, como lo han hecho en otras provincias. Después vienen las interrogantes de por qué en nuestra provincia no se invierten como se invierten en otras. Aquí está una prueba de ello y la razón por la cual nos hemos quedado rezagado como pueblo a lo largo del tiempo”.

Expresó que tanto la ciudad de Salvaleón de Higüey, como La Otra Banda, Nisibón y Verón, tienen vertederos a cielos abiertos, “los que sí constituyen un peligro ambiental y sanitario, que atentan contra nuestras aguas subterráneas, lo que sí ameritaba, hace mucho tiempo, que estuviéramos protestando por la existencia de los mismos, y paradójicamente hoy se protesta por la solución de tan grave problema”.

Baron Duluc, quien ha sostenido una amplia discusión con la comunidad de La Otra Banda sobre la factibilidad de este proyecto, indicó que” si se preguntan el porqué se construye en La Otra Banda, la respuesta es sencilla, el costo de un relleno sanitario es tan elevado que necesita una cantidad de toneladas mínima de desechos sólidos para que el mismo sea sustentable y por esa misma situación la propia ley establece que solo se permitirá un relleno sanitario por cada tres municipios o distritos municipales, siendo La Otra Banda el lugar más céntrico tanto para Higüey, Veron, Nisibón, como para ellos mismos”.

Añadió que el argumento de que pasarán camiones y entaponarán el tránsito, “es un argumento falso, pues ninguno pasará por el poblado, sino por vías alternativas que han sido establecidas. Por ejemplo, de Higüey entrarán por los cañaverales frente a la Matilla y saldrán frente a frente a la mina de los Burritos, que es el lugar que ha sido autorizado. Tampoco es cierto que existirá humareda pues eso no existe en los rellenos sanitarios, sino que es precisamente lo que se evita y que es normal y habitual en los botaderos de basura que tenemos en la actualidad”.

El alcalde dijo que tampoco es cierto que está en una zona cercana a la población, “pues está en un lugar despoblado y donde existían varias minas de caliche, que extrañamente recibían una circulación de cientos de camiones diarios y nunca a nadie molestó ni nunca nadie protestó por dicha situación. El lugar escogido por el Ministerio de Medio Ambiente está a kilómetros de la casa más cercana”.

Aclaró que solo apoya “una obra legal, como mismo apoyaríamos la instalación de cualquier tipo de empresa que traiga soluciones, empleos y beneficios para nuestra ciudad”, al tiempo de expresar que “nada ni nadie empañará nuestra gestión y que continuaremos simplemente haciendo la diferencia”.

