Al menos 50 empleados de Salud Pública exigen pago de cuatro meses de atraso salarial

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. –Empleados del Ministerio de Salud Pública, que fueron contratados como inspectores COVID asignados en las estaciones del Metro de Santo Domingo como parte del “plan de contingencia” para la detención y control de la pandemia, pidieron este domingo a las autoridades correspondientes agilizar los procesos de pago lo antes posible.

Se trata de unos 50 empleados que alegadamente tienen unos cuatro meses sin cobrar y, les piden al Jefe de Gabinete y al ministro de Salud, que intervengan en el cumplimiento de estos acuerdos.

Mediante una nota de prensa, los inspectores covid-19, dijeron que asisten de ocho de la mañana a tres de la tarde.

Afirman que son padres y madres de familia, además de que estudian y que dejaron sus trabajos por la propuesta que les hicieron.

¨Los encargados nos informan que la situación del pago no tiene que ver con los encargados del proyecto, sino que el encargado de Recursos Humano del Ministerio de Salud no ha dado respuesta; todos los que trabajamos es por una necesidad y porque tenemos obligaciones porque de no ser así estuviéramos cada uno en nuestras casas, ya son 4 meses con el mismo cuento cada 25 de que el pago caerá aleatoriamente y nada” expreso uno de los empleados afectados.

Indicaron además, “nos han puesto también a firmar un papel de la Cooperativa del Ministerio de salud sin nosotros aún cobrar ni un céntimo”.

Los inspectores afirmaron que si no se le paga lo adeudado marcharán hacia el Ministerio de Salud Pública en busca del pago. Hacen un llamado al ministro de Salud, doctor Daniel Rivera para que vaya en auxilio de todo este equipo que ha decidido ser parte del cambio en la República Dominicana, a través del trabajo honesto tal y como lo ha querido el presidente Luis Abinader.

El trabajo de este personal que consiste en vigilar el cumplimiento de las medidas de distanciamiento físico, higiene, uso de mascarillas y orientar a los usuarios sobre los riesgos del contagio de coronavirus.

Los equipos de trabajo ¨Inspectores COVID¨ se encuentran en las estaciones: Juan Pablo Duarte, Eduardo Brito, Los Tainos, Amín Abel, Mamá Tingo, Joaquín Balaguer, Centro de los Héroes, María Montés, Pedro Francisco Bonó, Ramón Cáceres, Ulises Fco. Espaillat, Freddy Beras Goico, entre otros.