Afirman FP está preparado para vencer en primera vuelta y califica éxito juramentaciones en EEUU y Canadá

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El ingeniero Carlos Feliz, presidente estatal del partido Fuerza del Pueblo (FP) afirmó que esa organización está preparada para vencer en la primera vuelta de las elecciones presidenciales 2024, y calificó de éxito rotundo y gran ejercicio democrático la celebración de los plenos y juramentaciones en la circunscripción #1 de Estados Unidos.

El dirigente señaló que concluida la etapa de la construcción de la estructura orgánica, FP va a continuar con la formación de su ejército electoral, educándolos en torno a los cambios que la nueva Junta Central Electoral (JCE) ha introducido al nuevo proceso comicial.

“Vamos a procurar que en los próximos seis meses nuestro ejército electoral esté listo para la competencia de 2024”, agregó Feliz.

“El proselitismo político arrancó ya en la FP y desde luego, con esa manifestación de apoyo que el pueblo dominicano le está dando al presidente Leonel Fernández, no cabe dudas de que la Fuerza del Pueblo conducirá los destinos del país a partir de 2024”, vaticinó.

“En el 24 vuelve el verdadero presidente, renovado y diferente como lo quiere la gente”, expresó Feliz con la consigna elaborada por él.

Informó que las juramentaciones se llevaron a cabo en Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Connecticut, Nueva Inglaterra, Washington DC, Baltimore, Virginia, Carolina del Norte, entre otros estados.

Explicó que las actividades de FP contaron con la presencia de una comisión de la dirección de organización liderada por Mery Valerio encargada de asuntos de organización para las circunscripciones del exterior, el ingeniero en sistemas, Domingo Tavarez, técnico de FP, el ex diputado de ultramar Alfredo Rodríguez, presidente federal de la circunscripción 1, ingeniero Winston Mejía, encargado de organización de la misma demarcación, quienes estuvieron en cada uno de los estados donde se hicieron las juramentaciones.

“Todo resultó de manera armoniosa y democrática, la FP se constituye hoy en día en una de las organizaciones más popular del pueblo dominicano y que de seguro va a dirigir los destinos del país, con el doctor Leonel Fernández en la presidencia”, añadió Feliz.

“En todas las encuestas, Leonel aparece encabezando la intención del voto, incluyendo al presidente Abinader”, sostuvo.

“Con la conformación de las estructuras orgánicas y juramentaciones se videncia que FP ya está preparada para el torneo electoral que se avecina con el crecimiento que experimentamos, y no hay dudas de que el presidente Fernández volverá a dirigir el estado”, indicó.

Dijo que la realidad es que hay un descontento mayoritario en el pueblo dominicano por la pérdida de conquistas por el deterioro de la vida, aumento de alimentos, combustibles, materiales de construcción, medicinas, lo que demuestra que las únicas manos expertas que pueden detener ese derrocadero, son las de Leonel que ha sabido gobernar en momentos de crisis y ha podido llevar el barco a puesto seguro.

DIRECCIÓN ESTATAL EN NUEVA YORK.

Fuera del Pueblo escogió su dirección estatal de Nueva York en un masivo acto el domingo en la mañana, celebrado en el restaurante 809 de la calle Dickman en el Alto Manhattan.

Carlos fue confirmado como presidente en el estado, Jacqueline Guilamo, vicepresidenta, Yadira Peña, Secretaria General, Gregorio Morrobel.

Como presidentes de condados fueron escogidos Elvis Joel Abreu en Staten Island, que también es sub encargado de propaganda, Carlos Báez preside el presidente en la ciudad de Albany, capital del estado de Nueva York, José Bodré, presidente del condado de Brooklyn y sub Encargado de Asuntos Religiosos, Domingo Bello, presidente del condado de Westchester, Alfredo Rodríguez presidente federal de la circunscripción #1,

Rafael Montes de Oca, encargado de finanzas de la circunscripción #1 José Fernández asesor político de la circunscripción #1, Miguelina Fabián, de actas y correspondencia

Juana Lidia Perdomo encargada de finanzas, Pablo García, de organización, Yberth Rodríguez, de asuntos electorales, Hilario Taveras, gestión operativa y eventos Heriberto Pichardo, sub encargado de gestión operativa, Jaime Bruno, encargado de tecnologías, Melvin Rodríguez, sub encargado de tecnologías, Luciano Vázquez, de comunicaciones, Juan Isidro Martínez y Ramón Santana, de formación política,

Roberto Tavares, de la juventud, Lirisis Mármol, sub encargada de la juventud, Starling Tineo, sub encargado de la juventud, Mally de León, de la mujer,

Indira Polanco, de los profesionales y gremios, Juan Carlos Rodríguez, sub encargado de los profesionales y gremios, Nilda Báez, de organizaciones comunitarias, Ricardo Ramón en deportes, Felicia Sánchez, de organizaciones religiosas, Óscar Merejo en asuntos culturales, Gerardo Rosario enlace con el sector externo, Francisco Robles, delegado político ante la JCE, Roberto López suplente del delegado político en la JCE, Domingo Pérez, de asuntos jurídico-técnico ante la JCE, Pascual Ramírez, asuntos empresariales, Ramón Tallaj Junior, sub encargado de asuntos empresariales, Iván Canals, fiscalización y control, Johnny Ureña, sub encargado de fiscalización y control, Carlos García, de transporte, Dionisio Ventura, en seguridad, Alejandro García y sub encargado de seguridad.

Como asesor fue escogido como asesor de la dirección política el doctor Juan Tapia Mendoza.

