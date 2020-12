Advierten a coordinadores de Control Bebidas Alcohólicas que serán cancelados los que extorsionen

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, advirtió este domingo a los coordinadores regionales y provinciales de la dirección de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA), que serán desvinculados de la institución todos los que cometan actos de corrupción y extorsión en detrimento de comerciantes, empresarios, dueños de bares y restaurantes.

El funcionario afirmó que las navidades son una gran oportunidad para que los miembros del COBA se crezcan ética y moralmente, dando lo mejor de sí a los diferentes establecimientos comerciales y mantenerse apegados a la Ley, así como a los principios éticos y morales.

“A mí no tienen que llamarme para pedirme que ayude a nadie que haya cometido un acto de corrupción, porque pierden su tiempo. Quien metió la mano aquí que se dé por desvinculado del Ministerio de Interior y Policía”, precisó Vásquez Martínez.

El ministro hizo el señalamiento durante el acto de juramentación de 29 coordinadores regionales y provinciales del COBA, a quienes llamó a ser conscientes de su responsabilidad como servidores públicos, porque no permitirá que se cometa ningún acto de corrupción durante su gestión en la institución, como tampoco ningún tipo de privilegio, sin importar de quién se trate.

Explicó que recientemente tuvo que tomar acciones drásticas en la Dirección de Armas, porque no va a permitir que se cometan irregularidades mientras él esté al frente del ministerio, debido a que tiene un compromiso con la ética y la moral.

“Le podemos fallar al pueblo en alguna cosa que no podamos hacer, pero no en cuanto al comportamiento ético y moral. Nosotros no le podemos fallar al pueblo dominicano”. “Todo el que meta la mano será desvinculado”, enfatizó el funcionario.

Explicó a los juramentados que diciembre es un mes de grandes retos para el COBA, porque se debe tener controlada la venta de bebidas alcohólicas, como medida para prevenir la propagación del COVID-19.

En el acto, el director del COBA, Henry Veras, resaltó la transparencia con que fueron seleccionados los nuevos coordinadores y los llamó a ser ejemplo de ética y de servicio.

En similares términos se expresó Jesús Feliz, viceministro de Seguridad de Interior, quien indicó que no permitirán inconductas ni que nadie manche la imagen institucional del ministerio.

Feliz instó a los juramentados a actuar con comedimiento y mesura, tomando en cuenta que la labor que realizan es meramente social.

En el acto fueron juramentados los coordinadores regionales y provinciales del COBA del Distrito Nacional, y las regiones Norte, Sur y Este del país.