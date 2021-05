Actriz colombiana pide disculpa por controversial tuit sobre Kimberly Jiménez

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La actriz colombiana Kimberly Reyes pidió disculpas la noche del lunes luego de que publicara un controversial tuit sobre Miss República Dominicana 2021, Kimberly Jiménez, en el que se refería al estilismo de su caballera durante el certamen de belleza celebrado el domingo en el Seminole Hard Rock Hotel, en Miami, Estados Unidos.

“No supero que Dominican Republic no se ha dejado caer ese postizo de cola de caballo”, escribió en su tuit la actriz conocida por su papel de “La Diabla” en la telenovela “Sin senos no hay paraíso”, que luego borró.

A pesar de que la colombiana borró la publicación, su comentario, que se viralizó, no cayó bien en los dominicanos quienes empezaron a insultarla y presuntamente hasta amenazarla de muerte a ella y a su familia.

“Debo decir que la chica de República Dominicana fue una de mis candidatas favoritas y cuando hice el tuit no me refería a nada ofensivo en contra de ella, sino que quería verla ya sin el postizo del caballo y me hubiera encantado que se lo hubiera soltado”, explicó la también exreina de belleza.

La actriz habló sobre el tema a través de las historias de su Instagram donde pidió que paren de amenazarla y de dejarle comentarios ofensivos.

“Estoy recibiendo mensajes de muerte, amenazas (…) lamento que el tuit de alguna manera haya ofendido a algunas personas”, expresó.

Y agregó que “De verdad que pido mil disculpas a cualquier persona que haya sentido que critiqué a su candidata”.