Abogado recalca es atribución del Estado velar por bienestar de deambulantes con problemas mentales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado y comunicador Máximo Miñoso recalcó que es una responsabilidad del Estado velar por la protección de las personas con discapacidad mental que deambulan por las calles del país.

“Aquí si vamos a algunas zonas nos encontramos con varias personas por cada calle, y hasta algunas personas los conocen y en muchas avenidas son fijos ahí”, comentó.

El comunicador condenó que ningún programa de gobierno hasta el momento se ha interesado por crear programas o campañas estatales en ese sentido.

“En el tiempo que tengo no he visto una protección o programas que vengan a resolver este padecimiento de la salud mental, que va en aumento no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo”, comentó.

Durante la conducción del programa “La República”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Miñoso sostuvo que en la actualidad las personas son más susceptibles a los problemas mentales causados por el estrés y la presión social.

En ese sentido, recordó a las autoridades que existe una Ley sobre Salud Mental en la República Dominicana que, busca la protección efectiva de los derechos y el bienestar físico, psicológico y social de las personas.

Por tanto, sostuvo que deben apegarse a esta normativa al momento de procesar al acusado de lanzar la piedra a un vehículo en la avenida 27 de Febrero, que terminó con la vida del joven Joel Raphael Cabrera, que de acuerdo con declaraciones del vocero de la Policía Nacional, presenta aparentes trastornos mentales.

