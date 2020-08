Abogado que defiende a Jazhiel Morel estuvo preso por un crimen pasional

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado José Rafael Ariza Morillo, quien defiende a Jazhiel Morel, el joven que se observa en cámara lanzar café caliente a una empleada de una cafetería, estuvo en prisión por espacio de seis meses vinculado a un crimen pasional ocurrido en el 1995.

Conforme a la investigación, Ariza Morillo utilizó un revólver Magnum 357 que portaba de forma ilegal.

Ariza Morillo fue acusado de quitarle la vida a Jorge Miguel Melo, tras supuestamente haberlo encontrado con su expareja sentimental, Wkaira Elizabeth Jiménez.

De acuerdo a reportes periodísticos de mayo del 2014, Rafael Melo, hermano de la víctima, dijo que Ariza Morillo estaba separado de la joven en cuya residencia tuvo lugar el asesinato, localizada en la calle Respaldo Desiderio Arias, de la urbanización Villa Vista, en esta Capital.

Se quejó de que, a pesar de que las evidencias inculpan a Ariza Morillo, un tribunal emitió una sentencia a su favor, lo que según los familiares del occiso, “atenta contra la integridad y la moral de los dominicanos”.

Sostuvo que “ese espeluznante crimen ha quedado impune por las debilidades del sistema judicial y la complicidad de las autoridades”.

Explicó que, en ese tiempo, la Ley 36, sobre el porte y tenencia de armas de fuego, no permitía que un infractor fuera favorecido con una fianza, “pero aún así, Ariza Morillo obtuvo una a los 6 meses y 15 días en prisión”.

“En esa ocasión, la Suprema Corte de Justicia, presidida por Jorge Subero Isa, pidió a la Procuraduría General de la República revocar el fallo que ordenaba la liberación del asesino de nuestro pariente, pero el dinero pudo más, y ese criminal quedó libre”, manifestó Melo en esa ocasión.

Agregó que “el 24 de noviembre de 1995, la Corte de Apelación de Santo Domingo, desconociendo la solicitud interpuesta por los familiares de la víctima y echando al zafacón los preceptos judiciales, decidió abruptamente favorecer al homicida, lo que apelamos de inmediato”.

“La Suprema consideró que nuestra queja era justa y el 18 de enero de 1996, revocó la decisión que dejó libre al asesino de nuestro pariente y ordenó su regreso a la cárcel”, indicó.

Manifestó que “a pesar de la acción de la Suprema, nuevamente, el criminal fue favorecido con una fianza”.

La referida crónica periodística señala que Rafael Melo refirió que, según el testimonio del padre de la ex mujer de Ariza Morillo, éste fue quien asesinó a Jorge Miguel, lo desvistió y lo sacó de la casa, para aparentar que se trataba de un adulterio.

Agregó que “después de cometer el abominable crimen, en compañía de Ángel Luis Núñez Santana, se llevó el cadáver y lo lanzó en los cañaverales del ingenio San Luis”.

Menifestó que, “pese a los esfuerzos de la familia Melo, Ariza Morillo se burló de todo el mundo y obtuvo su libertad de manera fraudulenta, como si hubiera sido a un perro al que asesinó”.

Defensa de Jazhiel Morel

Este lunes Ariza Morillo se presentó a la Fiscalía del Distrito Nacional en defensa del Jazhiel Morel, el joven que se observa en un video lanzarle dos vasos de café caliente a una emplead de una cafetería ubicada en una estación de combustibles de la Avenida Núñez de Cáceres del Distrito Nacional.

Al hablar con la prensa Ariza Morillo dijo que la acción perpetrada por Morel contra Raysa Vásquez no puede considerarse como violencia de género debido que ambas partes involucradas no tenían una relación sentimental.

“No es violencia de género… si se habla de violencia de género tiene que ser que sea pareja, que tuvieron una relación sentimental”, expresó Ariza Morillo.

Asimismo, el jurista manifestó que su defendido no cometió un robo, debido a que “dos vasos de café no es un robo independientemente de que se pagaran o no, y en dado caso de serlo, es el dueño de la bomba es quien tenía que querellarse”.

Morel se entregó esta mañana a las autoridades, quedando detenido en Unidad Violencia de Género.