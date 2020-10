Abogado Hoepelman: Aspiro a una Defensoría del Pueblo que llegue a todos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El abogado aspirante a la Defensoría del Pueblo, José Martínez Hoepelman aseguró este domingo que el país necesita un intercesor que llegue a todos, que pueda recibir las denuncias sin que la gente tenga la necesidad de trasladarse de sus zonas “y ese defensor es que yo quiero llevar a la práctica si el Congreso de la República así lo decide”.

Martínez Hoepelman dijo que aspira a una Defensoría del Pueblo cercana a la ciudadanía, enfocada en educar en derechos fundamentales a los más pequeñitos.

“A mí me hubiese gustado ver al Defensor del Pueblo referirse al cierre de los tribunales o el día del cierre de las elecciones municipales pronunciarse al respecto y tratar de llevar paz a la ciudadanía, pero eso no ocurrió, tenemos seis meses con el Poder Judicial cerrado, siete meses de la suspensión de las elecciones y no he escuchado ningún pronunciamiento”, indicó.

Consideró que mantener la justicia maniatada es un daño irreversible a muchos ciudadanos.

El abogado dejó claro que promueve la teoría de que para reclamar derechos no hay que vulnerar los de otros y ese es el legado que piensa dejar si el destino lo coloca en la Defensoría del Pueblo, una meta que se fijó desde finales del 2018.

“Para mi la defensoría del pueblo es un lienzo en blanco, es una entidad que debe llegar al corazón de los dominicanos y debe formar parte de cada uno de ellos, el defensor del pueblo debe ser un aliciente para los dominicanos, debe ser una voz, un refugio que hoy en día lamentablemente no tenemos, no por una mala gestión sino por lo pequeñito que es el defensor del pueblo por los pocos años que tiene”, manifestó.

Al ser entrevistado por la periodista Lorenny Solano en el programa Dominicana Buenas Noches, explicó que asumir el compromiso de la Defensoría del Pueblo implica renunciar a toda actividad remunerativa, no porque quiera, sino porque así lo manda la ley.

Hoepelman dijo que se siente satisfecho de lo que ha hecho hasta este momento y afirmó que lleva más de 21 años envuelto en la justicia y que “para mí este tramo de mi carrera es llevar a nivel máximo lo que hago en mi vida privada”.

Los temas que defendería Hoepelman

El abogado aseguró que uno de los temas más relevantes y que tal vez uno de los que se le presta menor atención debida es a las desapariciones.

“En la República Dominicana tenemos gran cantidad de desapariciones aunque no nos enteremos de ellas, en lo que va de año hay unas 114 personas desaparecidas, pero además están las desapariciones extrajudiciales, dígase los intercambios de disparos por parte de agentes de la Policía Nacional”, expuso.

Otros temas que haría su bandera son los relacionados al medioambiente, justicia, educación sobre derechos fundamentales, etcétera.

“Creo que son de las cosas que debemos ir corrigiendo como sociedad en acción conjunta con las entidades que tienen en su poder la persecución de esos hechos y la política de persecución penal del Estado creo que pueden ir mejorando los procesos, instruyendo los miembros de la PN en la proporcionalidad del uso de la fuerza”, dijo.