Abogado de general Acosta Castellanos renuncia tras críticas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- José Pérez Vólquez, uno de los abogados del general José Acosta Castellanos, quien es acusado de abuso sexual contra una menor, tomó la decisión de dejar de defenderlo tras ser criticado por representarlo, a pesar de ser consultor jurídico del Ministerio de la Mujer.

El anuncio fue realizado por el jurista en el programa El Sol de la Mañana, que se transmite por Zol 106.5, espacio en el que la periodista Anibelca Rosario criticó al jurista, puesto que se desempeña como consultor jurídico en una entidad que tiene la función de dirigir la política de género en República Dominicana.

“Pérez Vólquez es el consultor jurídico del Ministerio de la Mujer, designado ahí por la actual incumbente y lo hicieron porque es una persona calificada, pero se le fue la guagua, porque automáticamente usted asume esa función sabe que tiene que desligarse de otros casos, aunque legalmente tenga derecho”, indicó Rosario.

Tras esto, el también expresidente del Colegio de Abogados realizó el anuncio, al tiempo que justificó su decisión de representar al general, a quien definió como “un gran amigo”.

“Como vi que eso ha generado un cierto malestar he decidido apartarme del caso”, señaló el jurista.

El abogado manifestó que el general le pidió un favor y que “es casi imposible tu decirle que no”.

El jurista agregó que “al principio podría verse como que puede haber un conflicto de intereses. Si la menor presenta una querella contra él, yo no puedo estar ahí. Si alguien presenta una querella contra él, yo no puedo estar ahí”.

Tras esto, Rosario manifestó que “Usted se me está yendo por la orilla, cuando usted está en este caso representando al eventual Dios y al eventual Diablo o sea ¿no hay un conflicto de intereses en que usted trabaje en una institución que defiende a la mujer y esté judicialmente exponiendo el caso y defendiendo a un eventual verdugo de una mujer. No hay compromiso, usted está ahí por el dinero, pero usted no se identifica para nada con la política de género del país”.

Por el caso, el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, impuso tres meses de prisión preventiva contra el general José Acosta Castellanos y el coronel Ángel Piña Batista, quienes deberán cumplir la medida en la Cárcel de Operaciones Especiales de Manoguayabo.

