Abogado Carlos Salcedo dice no hay nada nuevo en acusación de PEPCA contra Andrés Bautista

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) entregó este lunes a Andrés Bautista , copias de documentos sobre el caso Odebrecht que había sido ordenada mediante sentencia por el Juez de la Instrucción Especial Francisco Ortega Polanco.

Carlos Salcedo, abogado de Bautista, informó que el PEPCA “cumplió atropelladamente con el mandato de la sentencia”, sin embargo lo que recibieron fue “una réplica o copia del expediente acusatorio que ya nosotros tenemos de las pruebas depositadas por parte del Ministerio Público en su solicitud de medida de coerción”.

Salcedo, quien acompañó a Bautista afirma “no hay nada nuevo lo que indica que efectivamente como lo hemos dicho las contradicciones, errores garrafales y la falta de fundamento en base a los argumentos expuestos en contra de Andrés Bautista García no dejan otra opción al Ministerio Público que descargarlo”.

Es una réplica o fotocopia de lo ya depositado con la única diferencia que eso refleja que el Ministerio Público “debe ordenar el archivo del expediente, porque no hay fundamento para poder en un acto conclusivo acusarlo”.

Reitera Carlos Salcedo que “si no aparece más nada y el Ministerio Público no nos entra más nada, que no sea esa repetición de lo ya entregado, efectivamente no hay persecución ni acusación contra Andrés Bautista”.

“Nos alegra haber recibido esa documentación porque nos demuestra qué hay un vacío probatorio, de medios y actuaciones que puedan dar lugar a una persecución penal tan grave como la anunciada en contra de Andrés Bautista”, sostuvo.

“El ha demostrado que su trayectoria empresarial y política ha sido transparente y no queda más que archivar ese expediente”, dijo.

Andrés Bautista García ,imputado en el caso Odebrecht solicitó a la PEPCA mediante recurso que le fueran entregadas todas las pruebas en su contra como anticipo del archivo del expediente en su contra, petición que le fue concedida por el juez Ortega Polanco.

Bautista está sujeto a las medidas de coerción de garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica desde el 7 de junio de 2017, por decisión del Juez de la Instrucción Especial, la cual fue revocada parcialmente por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia.

