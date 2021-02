Abogado afirma Procuraduría no ha podido probar cargos contra Tommy Galán

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- José Ricardo Taveras, abogado del exsenador de San Cristóbal, Tommy Galán, afirmó este viernes que el Ministerio Público se ha quedado sin pruebas que puedan demostrar las imputaciones realizadas contra el dirigente.

Taveras manifestó que “la propia testigo ha dicho que su informe no tiene ningún valor contable ni legal y que el mismo no es un auditoria, razón por la cual entiende que queda desmontada la acusación de la procuraduría relativas al lavado de activos y del entramado societario”.

Expresó, mediante un comunicado de prensa, que la testigo, analista de la Unidad de Investigación Criminal del Ministerio Público, Jisselle Polanco, admitió que entre los documentos que fueron evaluados por ella para elaborar el informe financiero de la empresa Galán Grullón y Montás, no se determinaron transacciones sospechosas con la constructora brasileña y que la Superintendencia de Bancos no remitió ninguna transferencia de los productos financieros del imputado.

“Sobre la empresa las propias autoridades admitieron, presentado certificaciones y registro mercantil que no es propiedad de Tommy Galán, sino de la su hermano y cuñada”, apuntó

Agregó que “hemos demostrado lo que él advirtió desde el principio, que la verdad era su fortaleza ahora nos causa tristeza este expediente que yo siempre he dicho que esto no es un expendiente, es un cuerpo de delito y de esa tomadura de pelo al país. La procuraduría no pudo demostrar los cargos contra Tommy Galán”.

Lo que dice el Pepca

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) incorporó este jueves informes financieros en el caso Odebrecht en los que afirma que el exsenador Tommy Galán manejó 200 millones de pesos entre sus cuentas personales y de sus empresas.

Los informes fueron incorporados con la comparecencia de la testigo número 11 del Ministerio Público, la analista financiera Jissel del Carmen Paulino Cáceres.