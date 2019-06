Abogada dice política de EEUU ocasionó pérdidas de visas a estudiantes y comerciantes dominicanos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- Debido a una política de migración que se comenzó a implementar en Estados Unidos en agosto del 2018, a muchas personas, entre éstas dominicanos, les fue negado su visado de estudiante o entrenamiento e incluso fueron deportados.

Producto de estas deportaciones muchos dominicanos se ven imposibilitados de poder volver a entrar a esa nación por tres e incluso hasta 10 años.

Según explica la abogada dominicana experta en migración, Jennifer Meléndez, esta política básicamente niega las aplicaciones de visas de estudiantes y entrenamiento realizadas dentro del país a personas que tenían expiradas sus estadías, no importando que tuvieran un proceso pendiente en la nación y acumulaban presencia ilegal.

Anteriormente, explica Meléndez, el tener una aplicación de visado de estudios pendiente, detenía la presencia ilegal. Igualmente, se negaba las aplicaciones porque los formularios I-20 se encontraban expirados al momento de realizarse la revisión de la aplicación del visado por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés).

“A causa de esta política y a los retrasos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, muchos dominicanos acumularon nueve meses a un año de presencia ilegal, hecho que los hace deportables y con impedimento de poder entrar al país”, explicó la abogada Meléndez.

Agregó que “fruto de estos hechos, el 3 de mayo de 2019, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Carolina del Norte emitió una orden judicial prohibiendo que se siga implementando esta medida con consecuencias tan calamitosas”.

Tras la orden judicial preliminar de efectividad a nivel nacional, USCIS no puede aplicar estas políticas a los no inmigrantes en categoría F, J y M, hasta nuevo aviso. No obstante, debido a que este proceso judicial aún está pendiente de una decisión definitiva, la abogada Jenniffer Meléndez, quién tiene sus oficinas en Miami, Florida, recomienda a los dominicanos interesados en estudiar en Estado Unidos realizar su proceso de visado de manera consular y no dentro de ese país, hasta tanto no haya una decisión definitiva sobre este caso.

Comerciantes

En el caso de personas que viajan con productos para comercializar en alguna feria, aunque sea como invitado, y llevan más de lo permitido o sin la documentación certificada por la institución responsable en esa área, pueden perder su visado si así lo decide el oficial de Migración, como ya ha ocurrido en muchos casos.

Igualmente Meléndez recomienda obtener la asistencia de un abogado experto en migración durante este proceso, por la confusión que puede causar en torno a la aplicación de las leyes. Si deseas obtener más información sobre los procesos de aplicación para las visas de estudios, la experta en Migración estará en la República Dominicana del 21 al 28 de junio donde impartirá varias charlas de manera gratuita, en las que abordará este y otros temas relacionados con los procesos migratorios y sus cambios recientes en la legislación estadounidense. Una de esas charlas se llevará a cabo el lunes 24 a las 6:00pm en el Colegio Dominicano de Periodistas. Abiertas a todo público y sin costo. Interesados en participar contactar al 809-786-7670. jmelendez@bestimmigrationlawgroup.com

