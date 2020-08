Abinader: El funcionario que se equivoque con el dinero del pueblo va para la justicia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente Luis Abinader, al dirigirse a la nación desde el Salón de la Asamblea Nacional, advirtió este domingo a los nuevos funcionarios que no tolerará corrupción, al tiempo que sostuvo que quien viole la ley irá a los tribunales y serán cancelados de inmediato.

“No habrá impunidad para la corrupción del pasado, ni tampoco para los que la cometan en el futuro”, sostuvo, al tiempo que indicó que “quiero reiterar que nadie se confunda, no habrá impunidad”.

El mandatario expresó que “no voy a engañar a nadie con palabras dulces, promesas huevas ni horizontes falsos, porque ni la altísima magistratura que hoy asumo, ni la decencia me permitirán semejante irresponsabilidad, porque vivimos una de las más crisis más difíciles de la historia y no contamos con recetas probadas, sencillamente no existen”.

Luis Abinader dijo que el gobierno debe estar sometido a una fiscalización ciudadana permanente y transparente.

“Quiero ser preciso: en el gobierno que iniciamos hoy no se permitirá bajo ningún concepto que la corrupción del pasado quede impune, el que robó dinero del pueblo tiene que pagar en justicia por sus actos. No voy a tolerar ningún acto de indelicadeza y mucho menos corrupción en mi gobierno”, sostuvo.

“El funcionario que se equivoque con el dinero del pueblo será inmediatamente destituido y puesto a disposición de la justicia. Estamos convencidos de que la corrupción de arriba incentiva la de abajo, que es la delincuencia la que se traduce en inseguridad y ambas tienen que ser combatirse”, agregó.