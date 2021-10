Abel Martínez llama a la unidad partidaria para obtener el poder en el 2024

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BAHORUCO.- El aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, realizó este domingo un llamado a su organización política a preservar la unidad partidaria para “lograr una vez más, subir las escalinatas del Palacio Nacional, para gobernar bien y crear soluciones”.

Martínez visitó este domingo los municipios de Tamayo y Neiba, donde recibió el apoyo del liderazgo local, de ex senadores, Diputados, alcaldes, ex alcaldes, concejales y ex concejales de diferentes municipios y Distritos.

A modo de introducción dijo “Estoy en ustedes, estoy en Neiba, estoy en Tamayo, estoy en la República Dominicana y en cada rincón del mundo que haya un dominicano que le duela este país, ahí está Abel Martínez, para rescatarlo del caos”.

Dijo que el pueblo quiere soluciones a su principales problemas que le afectan el día a día.

“Este pueblo quiere ir a un supermercado o a un colmado y no tener que salir llorando porque no le da para comprar el arroz, el aceite, el pollo, el salami, porque todo a subido de precios”, dijo Martínez.

Calificó de “desgracia”, el abandono que tiene el Gobierno al campo y en adición las personas temen salir a las calles, ante el temor de ser golpeados por la delincuencia.

Tras autodefinirse como un ganador nato, llamó a los presentes a ponerse las pilas, porque, dijo, la República Dominicana necesita un presidente que prometa y cumpla.

Sobre la agenda

El aspirante a la candidatura presidencial por el partido morado, sostuvo un encuentro en el municipio de Tamayo a las 4: pm de este sábado en un evento organizado por el Diputado ante el Congreso Rafael Cuevas Jiménez, donde también hablo a su dirigencia, abarrotando por completo el local de la Casa de la Cultura de allí.

En tanto en el municipio cabecera, Neiba, el ex Senador Manuel Antonio Paula, organizó junto a un equipo de dirigentes, una actividad similar de multitudinaria, que inicio pasadas las 5 pm, donde las bases escucharon de las propuestas del alcalde de Santiago y aspirante a la candidatura por el principal partido de oposición.

Además de los ex senadores Manuel Paula y Juan olando Mercedes, en la actividad estuvieron los Diputados por las provincias de Bahoruco e Independencia Rafael Cuevas Jiménez y Gaddy Corporan, el Presidente provincial del PLD, Luis Emilio Peña.

Igualmente los Directores distritales de Las Clavellinas, El Palmar, y Cabeza de Toro, Henrry Perez, Ariel Seleni, Gerineldo Piña, así como Regidores y Ex Regidores de diferentes localidades

Relacionado