Abel Martínez atribuye salida de dirigentes del PLD, a que «ya no están en el Gobierno para disfrutar de decretos»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, atribuyó el éxodo de dirigentes de esa organización a otros partidos a «que ya no disponen de un Gobierno para manejar decretos y disfrutar de las mieles del poder».

“Cuando hay asuntos económicos, que te embargaron la casa, que tienes un préstamo, que algunas personas no tienen esa ideología bastante fuerte y hay algunos ofrecimientos de otras esferas, ya eso es otra cosa”, dijo.

Entrevistado en el programa Hoy Mismo, por Color Visión, Canal 9, el alcalde de Santiago consideró que en la política siempre ha ocurrido eso, que hay muchos que mencionan la ideología, pero cuando tienen un ofrecimiento económico, “esa ideología se le ha ido”.

Al responder la pregunta de que los dirigentes que renuncian coinciden en puntualizar que en el PLD ha perdido la esencia democrática, Martínez respondió: “Claro, el partido ya no es igual, no puede hacer decretos, hacer favores, no puede nombrar gente en el exterior, no puede resolver un problema, el partido ahora está en la verdadera ideología, en la ideología del trabajo, la ideología de la fortaleza interna, de lo que los partidos podemos llegar en conexión con la sociedad, ese es el cambio que ha habido, el cambio que a algunos no les ha favorecido”.

Los entrevistadores pusieron los ejemplos de los renunciantes del PLD, los exsenadores Julio César Valentín, de Santiago y Luis René Canaán, de la provincia Hermana Mirabal, al referir las causas de sus desvinculaciones.

Martínez aseguró que el PLD está más fortalecido y creciendo en todas sus estructuras.

El dirigente político negó que las renuncias del PLD estén motivadas a que sienten que él no le busca.

“En el PLD hay seguimiento, hay cariño, aprecio, hay importancia para todo el mundo”, agregó.

En el programa de televisión se le cuestionó a Martínez que esté descuidando sus funciones de alcalde de Santiago, con recorridos en todas las provincias del país y la utilización mayoritariamente de haitianos para las construcciones de obras del cabildo.

El aspirante presidencial respondió, que cada día está más concentrado en su gestión de funcionario municipal.

Respecto a la utilización de haitianos en la construcción de obras, señaló que es un requisito por escrito a las empresas que ganan licitaciones que se cumpla con la ley de solo el 20 % de manos de obras extranjeras.

También se le preguntó al político, con relación a que el expresidente a que Danilo Medina no lo acompaña en sus recorridos proselitistas.

“Son frentes, igual tú puedes ver al jefe de campaña, Francisco Javier García que está… (Nueva York), mientras nosotros estamos en María Trinidad Sánchez, el jefe de campaña está en San Cristóbal. Igual el presidente (Medina) por San Juan, nosotros en un recorrido este fin de semana estaremos en el Distrito Nacional, en Santo Domingo Este,…el presidente en visita sorpresa por San Juan, por el Sur”, dijo.

