Aaron Judge es el jugador que más rápido llega a 60 HR en Grandes Ligas

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Aaron Judge se convirtió este lunes en el pelotero más rápido en alcanzar la cifra de los 60 jonrones en la Gran Carpa, lográndolo en su 197mo juego de por vida.

El cañonero de los Yankees dio su cuarto vuelacercas de la actual campaña en contra del zurdo de los Marlins, Caleb Smith, en el segundo inning, un estacazo en solitario por todo el jardín derecho-central.

— MLB (@MLB) 16 de abril de 2018